PM Modi News : गाजा शांति के लिए ट्रंप के प्रयास सराहनीय : पीएम

कहा, भारत हमेशा से स्थाई और न्यायसंगत शांति के हक में रहा

PM Modi News (आज समाज), नई दिल्ली : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इजरायल और हमास के बीच शांति प्रयास सफल होते दिखाई दे रहें हैं। इससे पश्चिम एशिया में पिछले कई महीनों से जारी संघर्ष खत्म होता नजर आ रहा है। दरअसल इजरायल के बाद अब हमास ने भी ट्रंप के कहने पर युद्ध समाप्त करने पर अपनी सहमति दे दी है। पहले हमास ने ट्रंप की बात मानने से इंकार कर दिया था लेकिन ट्रंप ने सख्त रुख अपनाते हुए हमास को रविवार तक का समय दिया था।

जिसके बाद हमास ने युद्ध समाप्त करने पर अपनी सहमति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा में किए जा रहे शांति प्रयासों का नेतृत्व करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सराहना की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि ‘गाजा में शांति प्रयासों में निर्णायक प्रगति के बीच हम राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व का स्वागत करते हैं। बंधकों की रिहाई के संकेत एक महत्वपूर्ण कदम हैं। भारत स्थाई और न्यायसंगत शांति की दिशा में सभी प्रयासों का दृढ़ता से समर्थन करता रहेगा।

ट्रंप ने दिया था हमास को अल्टीमेटम

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में संघर्ष विराम के लिए एक 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव तैयार किया। जिसे इजरायल ने स्वीकार कर लिया। ट्रंप की धमकी के बाद हमास 7 अक्तूबर 2023 को बंधक बनाए गए इस्राइली लोगों को रिहा करने के लिए तैयार हो गया है। हालांकि कई बिंदुओं पर अभी फैसला होना बाकी है, लेकिन बंधकों की रिहाई गाजा में शांति लाने के लिए बड़ा कदम है। इस्राइल के 48 बंधक अभी हमास के पास हैं, जिनमें से करीब 20 की मौत हो चुकी है। बंधकों की 72 घंटे में रिहाई होनी है। इसके बदले में इजरायल गाजा में हमले रोकने के लिए तैयार हो गया है। साथ ही गाजा से इजरायल सेना की चरणबद्ध तरीके से वापसी की भी शर्त है।

ट्रंप की योजना लागू करने के लिए नेतन्याहू तैयार

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल गाजा युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के पहले चरण को लागू करने पर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय से शनिवार को जारी बयान में कहा गया कि इजरायल युद्ध समाप्त करने के लिए ट्रंप के साथ पूरी तरह सहयोग करेगा और उनकी योजना के सिद्धांतों के अनुरूप आगे बढ़ेगा।

यह सिर्फ गाजा नहीं, पूरे पश्चिम-एशिया के लिए शांति’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के शांति प्रस्ताव को स्वीकार करने के फैसले पर संतोष व्यक्त किया। ट्रंप ने कहा कि यह मुद्दा केवल गाजा की शांति तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे पश्चिम-एशिया क्षेत्र में लंबे समय से प्रतीक्षित स्थायी शांति की दिशा में एक बड़ा कदम है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि हमास के हालिया बयान के आधार पर मुझे विश्वास है कि वे स्थायी शांति के लिए तैयार हैं। इस्राइल को तुरंत गाजा पर बमबारी रोक देनी चाहिए, ताकि बंधकों को सुरक्षित और जल्दी बाहर लाया जा सके।

ये भी पढ़ें : Karur stampede case update : करूर भगदड़ केस की जांच के लिए एसआईटी गठित