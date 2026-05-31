Tiffany Trump: पति संग जैसलमेर पहुंचीं ट्रम्प की बेटी टिफनी

By
Rajesh
-
0
1
Tiffany Trump: पति संग जैसलमेर पहुंचीं ट्रम्प की बेटी टिफनी
Tiffany Trump: पति संग जैसलमेर पहुंचीं ट्रम्प की बेटी टिफनी

सूर्यगढ़ होटल पहुंचने पर लोक कलाकारों ने पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में घूमर सहित कई डांस परफॉर्मेंस से किया स्वागत
Tiffany Trump, (आज समाज), जैसलमेर: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की छोटी बेटी टिफनी ट्रम्प अपने पति माइकल बोलोस संग भारत दौरे पर आई हुई है। रविवार को टिफनी ट्रम्प पति संग विशेष विमान से जैसलमेर पहुंचीं। टिफनी ट्रम्प के सूर्यगढ़ होटल पहुंचने पर लोक कलाकारों ने पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में घूमर सहित कई डांस परफॉर्मेंस दी। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर लोक कलाकारों ने प्रस्तुतियां दीं।

स्वागत के लिए ऊंटों को विशेष रूप से राजस्थानी अंदाज में सजाया गया था। रंग-बिरंगे कपड़ों, कढ़ाईदार सजावटी सामान और पारंपरिक ज्वेलरी से सजे ऊंट आकर्षण का केंद्र रहे। टिफनी ट्रम्प और उनके पति सोमवार शाम 4 बजे जैसलमेर से लौटेंगे।

2 लाख प्रतिदिन किराए वाले विला में रुकीं

टिफनी ट्रम्प और उनके पति सूर्यगढ़ होटल में रुके हैं। जिस विला में वे रुके हैं, वह होटल का सबसे महंगा है। उसका किराया करीब 2 लाख रुपए प्रतिदिन बताया जा रहा है। इस विला में तीन कमरे और स्विमिंग पूल है। टिफनी ट्रम्प विश्व प्रसिद्ध सोनार किला (जैसलमेर फोर्ट), पटवों की हवेली और खूबसूरत गड़ीसर लेक सहित जैसलमेर के प्रमुख पर्यटन स्थल देखने जाएंगी।

सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर

वहीं, इस हाई-प्रोफाइल दौरे को देखते हुए अमेरिका की यूएस सीक्रेट सर्विस के साथ भारत की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां भी सुरक्षा व्यवस्था में जुटी हुई हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच उनका काफिला एयरपोर्ट से शहर की ओर रवाना हुआ। सोनार किला सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। जिला प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरे दौरे के दौरान अलर्ट मोड पर है। एयरपोर्ट के बाहर एयर डिफेंस सिस्टम आकाश भी तैनात किया गया था।

ये भी पढ़ें : Weather Update : मौसम में आया बदलाव, गर्मी-लू से मिली राहत