Business News Update : ट्रंप ने टैरिफ का प्रयोग वैश्विक स्थिरता के लिए किया : लुटकिन

Harpreet Singh
अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने भारत का उदाहरण देते हुए ट्रंप के फैसले को सही ठहराया

Business News Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : अमेरिका द्वारा लागू किए गए नए टैरिफ दरों से जहां विश्व के कई देशों की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ा है वहीं अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर वर्तमान में सुनवाई चल रही है। इसी बीच अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बचाव करते हुए इसे सही फैसला बताया है।

अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने ट्रंप की टैरिफ नीतियों का बचाव करते हुए करते हुए भारत का हवाला दिया है। उन्होंने दावा किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ का एक कूटनीति हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। साथ ही भारत से रूसी तेल आयात रोकने का आग्रह किया ताकि यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में मदद मिल सके। लुटनिक ने कहा कि ट्रंप ने टैरिफ का इस्तेमाल न्याय खरीदने और वैश्विक स्थिरता बहाल करने के लिए किया।

इसलिए अहम है लुटकिन का बयान

यह बयान उस समय आया है जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट यह तय करने पर विचार कर रहा है कि क्या ट्रंप द्वारा 1977 के अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (आईईईपीए) के तहत लगाई गई व्यापक टैरिफ नीतियां वैध थीं या नहीं। लुटनिक ने कहा कि राष्ट्रपति इन टैक्सों का इस्तेमाल न्याय सुनिश्चित करने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने भारत से कहा था कि रूस से तेल खरीदना बंद करें। अगर इन आईईईपीए की शक्तियों को सीमित किया गया, तो यह ट्रंप की दुनिया और अमेरिका को सुरक्षित बनाने की क्षमता को कमजोर करेगा।

अगस्त में ट्रंप ने लगाया था भारत पर टैरिफ

ट्रम्प ने भारत पर 25 प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ लगाया व रूसी तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाया। इससे भारत पर लगाया गया कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो गया। भारत ने अमेरिकी कार्रवाई को अनुचित बताया था।

भारत ने रूस से तेल आयात काफी ज्यादा कम किया

अमेरिकी दबाव के चलते भारत ने रूस से कच्चा तेल आयात में काफी ज्यादा कमी कर दी है। इसके साथ ही भारत अब अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए खाड़ी देशों और अमेरिका से कच्चा तेल आयात कर रहा है। एक तरफ जहां अक्टूबर में रूस से कच्चा तेल आयात में काफी ज्यादा कमी आई वहीं भारत ने अमेरिका से रिकॉर्ड आयात किया। आपको बता दें कि भारत रूस की अपेक्षा अमेरिका से काफी ज्यादा उच्च दरों पर कच्चा तेल आयात कर रहा है।

