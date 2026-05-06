Operation Freedom: ट्रम्प ने प्रोजेक्ट फ्रीडम बंद किया, होर्मुज में फ्रांसीसी जहाज पर ईरान का हमला

प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने पर पाकिस्तान ने ट्रम्प की तारीफ की

Operation Freedom, (आज समाज), तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी: अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए शुरू किए गए ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ प्रोजेक्ट को बंद कर दिया है। अमेरिका के इस कदम की पाकिस्तान ने तारीफ की है। शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा कि ट्रम्प का यह फैसला बहादुरी भरा और सही समय पर लिया गया है। इससे इलाके में शांति और स्थिरता बढ़ेगी।

वहीं प्रोजेक्ट फ्रीडम बंद होने के बाद होर्मुज में एक फ्रांसीसी जहाज पर हमला होने की खबर सामने आई है। सीएनएन के मुताबिक फ्रांस की शिपिंग कंपनी सीएमए सीजीएमए ने बताया कि उसका जहाज सैन एंटोनियो मंगलवार को होर्मुज से गुजर रहा था। इसी दौरान जहाज पर किसी मिसाइल या ड्रोन से हमला हुआ। इस हमले में जहाज को नुकसान पहुंचा और कुछ कर्मचारियों को चोट आई। कंपनी ने कहा है कि घायल क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और उनका इलाज चल रहा है।

किसी भी दबाव में समझौता नहीं करेगा ईरान

ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ किसी भी तरह का समझौता तभी करेगा, जब वह सबके लिए सही होगा। यह बात ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने चीन की राजधानी बीजिंग में कही। अराघची ने कहा कि बातचीत में ईरान अपने अधिकारों और हितों की पूरी रक्षा करेगा। उन्होंने दोहराया कि ईरान किसी भी दबाव में समझौता नहीं करेगा और केवल ऐसा समझौता स्वीकार करेगा जो दोनों पक्षों के लिए सही हो।

प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने पर ईरान ने साधा निशाना, कहा- जो गलती पहले हो चुकी है, उसे दोहराने पर पछताना पड़ता है

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रोजेक्ट फ्रीडम नाम का एक आॅपरेशन कुछ समय के लिए रोक दिया है। यह आॅपरेशन होर्मुज स्ट्रेट में चल रहा था। इस फैसले पर पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रेजा अमीरी मोघद्दम ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि जो गलती पहले हो चुकी है, उसे दोहराने पर पछताना पड़ता है।

यूएस ने यूएनएससी में नया प्रस्ताव पेश किया

अमेरिका ने होर्मुज में जहाजों की आवाजाही बहाल करने के लिए यूएनएससी में नया प्रस्ताव पेश किया है। इसमें ईरान से हमले, माइंस बिछाना और टोल वसूली तुरंत रोकने को कहा गया है।

दावा: ईरान 48 घंटे के भीतर सीजफायर को लेकर सहमति दे सकता

अमेरिका और ईरान में युद्ध खत्म करने और परमाणु बातचीत का रास्ता तय करने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान 48 घंटे के भीतर सीजफायर को लेकर सहमति दे सकता है।

हालांकि अभी समझौता फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन बातचीत पहले से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। ड्राफ्ट के मुताबिक, ईरान यूरेनियम प्रोग्राम को कुछ समय के लिए रोक सकता है। बदले में अमेरिका धीरे-धीरे प्रतिबंध कम करेगा और ईरान के जमे हुए अरबों डॉलर जारी कर सकता है। साथ ही, होर्मुज में दोनों तरफ से लगाई गई पाबंदियों में भी ढील दी जाएगी।

ये भी पढ़ें : West Bengal New Govt: 10 मई से पहले हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण