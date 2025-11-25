Business News : क्रिप्टो में निवेश से ट्रंप को बड़ा नुकसान

एक अरब डॉलर से ज्यादा का घाटा किया गया दर्ज

Business News (आज समाज), बिजनेस डेस्क : पिछले काफी समय से विश्व के अमीर लोगों ने निवेश के रूप में क्रिप्टो करेंसी पर काफी ज्यादा विश्वास किया है। इस करेंसी ने लोगों को अप्रत्याशित नजीते भी दिए हैं। जिससे उनका छोटा निवेश भी करोड़ों रुपए में बदल चुका है। हालांकि अमेरिका के वर्तमान राष्टÑपति डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में इतने भाग्यशाली साबित नहीं हुए हैं। एक ताजा रिपोर्ट की बात करें तो अमेरिकी राष्टÑपति की अस्थिर डिजिटल संपत्तियों की कीमत में काफी ज्यादा घाटा दर्ज किया गया है। यह घाटा क्रिप्टो करंसी में निवेश के चलते दर्ज किया गया है।

इतनी रह गई ट्रंप परिवार की अस्थिर डिजिटल संपत्ति

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार की संपत्ति में एक अरब डॉलर से ज्यादा की गिरावट आई है। ब्लूमबर्ग की अरबपतियों की सूची के मुताबिक यह गिरावट मुख्य रूप से उनकी उच्च-जोखिम वाली क्रिप्टो मुद्रा में निवेश में भारी नुकसान की वजह से हुई है। ट्रंप परिवार की अस्थिर डिजिटल संपत्तियों में की गई हिस्सेदारी ने उनकी कुल संपत्ति को काफी कम कर दिया है। सितंबर की शुरूआत में जहां उनकी कुल संपत्ति करीब 7.7 अरब डॉलर थी। वहीं अब यह घटकर लगभग 6.7 अरब डॉलर रह गई है।

ब्लूमबर्ग न्यूज के मुताबिक, ट्रंप परिवार की संपत्ति में यह बड़ी गिरावट इसलिए आई है क्योंकि मीम कॉइन्स और ट्रंप नाम से जुड़े दूसरे जोखिम भरे क्रिप्टो निवेशों की कीमत बहुत तेजी से गिर गई है। परिवार को 1.1 अरब डॉलर (यानी 9,800 करोड़ रुपये से ज्यादा) का नुकसान हुआ है। सितंबर में डब्ल्यूएलएफआई क्रिप्टो मुद्रा की ट्रेडिंग शुरू होते ही ट्रंप परिवार की संपत्ति में पांच अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन बाद में इसमें भारी गिरावट आई।

25 प्रतिशत तक गिरा मीम कॉइन

ट्रंप के नाम वाला मीम कॉइन हाल के महीनों में लगभग 25 फीसदी गिर गया। जबकि एरिक ट्रंप का बिटकॉइन-माइनिंग (शक्तिशाली कंप्यूटरों से बिटकॉइन बनाना) कंपनी में किया गया निवेश अपने उच्च मूल्य से लगभग आधा हो गया है। इसके अलावा, ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप (टीएमटीजी) के शेयर भी ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर पहुंच गए। यह ट्रूथ सोशल की पेरेंट कंपनी है। इस कंपनी ने क्रिप्टो मुद्रा जमा रखने और इस्तेमाल करने का योजना बनाई थी।

