Iran US War Ceasefire: ट्रम्प बोले- समझौते की जल्दी नहीं, ईरान से धीरे-धीरे अपनी शर्तें मनवा रहे

कहा- ईरान परमाणु हथियार न बनाएंगा न ही खरीदेंगा

Iran US War Ceasefire, (आज समाज), तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि उन्हें ईरान के साथ समझौते की कोई जल्दी नहीं है। अमेरिका धीरे-धीरे अपनी शर्तें मनवा रहा है। हम बेहतरीन डील करेंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सैन्य तरीका अपनाएंगे। साथ ही ट्रम्प ने दावा किया कि, ईरान परमाणु हथियार न खरीदने पर सहमत हो गया है। उन्होंने इंटरव्यू में कहा, पहले ईरान सहमत हुआ कि वह परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इसके बाद मैंने उनसे पूछा क्या आप इसे खरीदेंगे, तो वे इस पर भी सहमत हुए कि हम परमाणु हथियार न बनाएंगे न ही खरीदेंगे।

ईरान का दावा, अमेरिकी एमक्यू-1 ड्रोन को मार गिराया

ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसकी एयर डिफेंस यूनिट ने रविवार को ईरानी हवाई सीमा में घुसे अमेरिकी एमक्यू-1 ड्रोन को मार गिराया। यह जानकारी ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने दी है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मुताबिक, ड्रोन को एयर डिफेंस और निगरानी सिस्टम ने तुरंत पहचान लिया था। इसके बाद एडवांस मिसाइल सिस्टम से उसे निशाना बनाकर गिरा दिया गया। ईरान ने दावा किया कि ड्रोन अमेरिकी सेना का था और दुश्मनी भरे आॅपरेशन के इरादे से सीमा में दाखिल हुआ था।

अमेरिका ने ईरान जा रहे मालवाहक जहाज को रोका

वहीं, अमेरिका ने ईरान की ओर जा रहे एक और मालवाहक जहाज को रोक दिया है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, लियान स्टार नाम का जहाज चेतावनी मिलने के बावजूद एक ईरानी बंदरगाह की तरफ बढ़ता रहा। इसके बाद अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में कार्रवाई कर जहाज को आगे बढ़ने से रोक दिया। फिलहाल जहाज समुद्र में फंसा हुआ है।

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