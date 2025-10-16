Trump On India Buying Russian Oil: रूस से भारत के तेल न खरीद के ट्रंप के दावों का विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब

MEA On Trump Oil Purchasing Claim, (आज समाज), नई दिल्ली: भारत सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत सरकार द्वारा रूस से तेल खरीदना बंद करने के दावे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता (Spokesperson) रणधीर जयसवाल (Randhir Jaiswal) ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत तेल व गैस का एक महत्वपूर्ण आयातक है और अस्थिर ऊर्जा परिदृश्य में भारतीय उपभोक्ताओं के हितों व रक्षा हमारी हमेशा प्राथमिकता रही है। रणधीर जयसवाल ने कहा, भारत की इंपोर्ट को लेकर नीतियां पूरी तरह इसी मकसद से निर्देशित होती हैं।

स्थिर ऊर्जा मूल्य व सुरक्षित आपूर्ति

विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि स्थिर ऊर्जा मूल्य व सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना हमारी ऊर्जा नीति के दोहरे टारगेट रहे हैं। इसमें बाजार की स्थितियों के मुताबिक विविधता लाना और हमारी ऊर्जा आपूर्ति का आधार व्यापक बनाना शामिल है। मंत्रालय के बयान में बताया गया है कि जहां तक अमेरिका का सवाल है, हम कई वर्षों से अपनी ऊर्जा खरीद के विस्तार के लिए प्रयासरत हैं और इसमें पिछले दशक में लगातार प्रगति हुई है। रणधीर जयसवाल के अनुसार मौजूदा प्रशासन ने भारत के साथ ऊर्जा सहयोग को गहरा करने में दिलचस्पी दिखाई है और इस पर चर्चा का दौर जारी है।

ट्रंप से मीडियाकर्मियों ने किए थे सवाल

बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप से ओवल आॅफिस में मीडियाकर्मियों ने सवाल किए थे जिसके जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत बहुत जल्द रूस से तेल की खरीदारी बंद कर देगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक फिर अपना अच्छा दोस्त बताया और कहा कि हम दोनों के बीच बेहतर रिश्ते हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने यह भी दावा किया था कि पीएम ने उन्हें व्यक्तिगत तौर स्वयं रूस से तेल की खरीदारी बंद करने का आश्वासन दिया है और भारत का यह एक बड़ा कदम है। ट्रंप ने कहा, हमें अब चीन से भी यही काम करने को कहना होगा। हाल ही में भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर और पीएम मोदी के बीच मुलाकात हुई थी और ट्रंप ने इस पर भी अपना रिएक्शन दिया है।

प्रधानमंत्री मोदी महान व शानदार शख्सियत : ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी महान व शानदार शख्सियत हैं। ट्रंप के मुताबिक सर्जियो ने उन्हें बताया कि मोदी उन्हें पसंद करते हैं। ट्रंप ने कहा, मैं बीते कई साल से देख रहा हूं, पहले भारत में हर वर्ष कुछ महीने के लिए एक नया लीडर आता और वह कुछ साल तक रहता था, लेकिन अब मेरा मित्र यानी पीएम मोदी काफी समय से सत्ता पर काबिज हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वे रूस से तेल की खरीदारी नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी दावा किया है कि ये चेंज तुरंत लागू नहीं होंगे, पर आने वाले कुछ समय में इसका प्रभाव नजर आएगा।

