Trump Modi Phone Call: ट्रंप ने पीएम मोदी व भारतवासियों को दी दिवाली की शुभकामनाएं, मोदी ने किया ट्रंप का धन्यवाद

Trump On Diwali, (आज समाज), वाशिंगटन/नई दिल्ली: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही भारतवासियों को फोन कॉल कर दिवाली की बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘एक्स’ पर आज सुबह यह जानकारी दी और दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए उनका धन्यवाद किया। जानकारी के अनुसार ट्रंप ने मंगलवार को व्हाइट हाउस स्थित अपने ओवल आफिस में दीप जलाकर भारत के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

मोदी ने आतंकवाद से लड़ाई में की संयुक्त प्रयासों की उम्मीद

पीएम मोदी ने लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप, आपके फोन कॉल और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। रोशनी के इस त्योहार पर, हमारे दो महान लोकतंत्र दुनिया को आशा की किरण दिखाते रहें और आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ हम एकजुट रहें। पीएम ने ट्रंप से आतंकवाद से लड़ने के लिए संयुक्त प्रयासों की भी आशा व्यक्त की। यह टिप्पणी पाकिस्तान के साथ बढ़ती अमेरिका की नजदीकियों के बीच महत्वपूर्ण है, जो आतंकवाद के निर्यात व आतंकियों को सुरक्षित पनाहगाह प्रदान करने के लिए जाना जाता है।

रूसी तेल की खरीद कम करने का आश्वासन दिया : ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पीएम मोदी से बात को लेकर पोस्ट व्हाइट हाउस में एक विशेष दिवाली समारोह में दीप प्रज्वलित करने के कुछ घंटों के बाद सुबह-सुबह जारी की गई। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की है। उन्होंने अपने इस दावे को भी दोहराया कि पीएम मोदी ने रूसी तेल आयात कम करने का आश्वासन दिया है। ट्रंप ने मई में भारत-पाकिस्तान संघर्ष को रुकवाने की बात भी फिर दोहरायी।

ट्रंप ने दिया व्यापार व क्षेत्रीय शांति के संबंधों पर जोर

ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों के साथ बातीचत में एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ की और उन्हें अपना अच्छा दोस्त बताया। यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि उन्होंने मंगलवार को मोदी से फोन पर बात की थी। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार और क्षेत्रीय शांति के संबंधों पर जोर देते हुए कहा कि भारत और अमेरिका कुछ बेहतरीन समझौतों पर काम कर रहे हैं।

हमने कई मुद्दों पर बात की, बातचीत बहुत अच्छी रही : ट्रंप

ट्रंप ने कहा, मैंने आज ही आपके प्रधानमंत्री से बात की। हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही। हमने व्यापार के बारे में बात की। हमने कई मुद्दों पर बात की, लेकिन खासकर व्यापार जगत के बारे में। उनकी इसमें बहुत रुचि है। दिवाली के उपलक्ष्य में व्हाइट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा के अलावा एफबीआई प्रमुख काश पटेल, खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड, भारत में नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर और भारतीय अमेरिकी व्यापारिक नेता शामिल हुए।

ट्रंप ने दिवाली को विजय में विश्वास का प्रतीक बताया

ट्रंप ने दिवाली को अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और अज्ञान पर ज्ञान की विजय में विश्वास का प्रतीक बताया। राष्टÑपति ने कहा, दिवाली के दौरान, लोग शत्रुओं की पराजय, बाधाओं के दूर होने और बंदियों की मुक्ति की प्राचीन कहानियों को याद करते हैं। दीये की लौ की चमक हमें ज्ञान के मार्ग पर चलने, लगन से काम करने और अपने अनेक आशीवार्दों के लिए सदैव धन्यवाद देने की याद दिलाती है।

यह भी पढ़ें: PM Modi Letter: धर्म का पालन करना व अन्याय से लड़ना सिखाते हैं भगवान राम