US-Iran Conflict : ट्रंप ईरान में हुई मौतों का जिम्मेदार : खामेनई

देश की जनता को किए संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति को अपराधी कहा

US-Iran Conflict (आज समाज), तेहरान : ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां ईरान में प्रदर्शनकारियों को अपना समर्थन दे चुके हैं। इसके साथ ही अमेरिका यह भी कह चुका है कि यदि हालात न सुधरे तो वह जल्द ही ईरान में बड़ी सैन्य कार्रवाई करेगा वहीं ईरान ने ट्रंप का अपराधी घोषित कर दिया है।

अब संभावना जताई जा रही है कि ईरान के इस तरह से जारी किए बयान के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली खामेनई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ‘अपराधी’ करार दिया इसके साथ ही हजारों प्रदर्शनकारियों की मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ट्रंप ने विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों का समर्थन किया था।

ट्रंप के बारे में यह बोल खामेनई

सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित एक भाषण में खामेनेई ने कहा कि इन विरोध प्रदर्शनों में ‘कई हजार’ लोग मारे गए। यह पहली बार है जब किसी ईरानी नेता ने यह बताया कि दिसंबर 28 से शुरू हुए और हिंसक तरीके से दबाए गए प्रदर्शन में कितने लोग मारे गए। खामेनेई ने कहा कि इस विद्रोह के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्यक्तिगत रूप से बयान दिए। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने आक्रोशित लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा- हम आपका समर्थन करते हैं, हम आपको सैन्य रूप से समर्थन भी देते हैं। खामेनेई ने दोहराया कि अमेरिका ईरान के आर्थिक और राजनीतिक संसाधनों पर दबदबा चाहता है।

अमेरिकी बहकावे में आ रहे प्रदर्शनकारी

उन्होंने कहा, मौतों और नुकसान और ईरानी जनता के खिलाफ आरोपों के कारण हम अमेरिकी राष्ट्रपति को अपराधी मानते हैं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों का अमेरिका का एजेंट बताया और कहा कि उन्होंने मस्जिदों और शिक्षण केंद्रों को नष्ट किया। लोगों को नुकसान पहुंचाकर उन्होंने कई हजार लोगों की हत्या की। वहीं, ट्रंप ने शनिवार को एक इंटरव्यू में कहा, यह आदमी बीमार है, उसे अपने देश को सही तरीके से चलाना चाहिए और लोगों की हत्या रोकनी चाहिए। उनका देश रहने के लिए दुनिया में सबसे खराब जगह है, क्योंकि वहां नेतृत्व खराब है। उन्होंने कहा, ईरान में नए नेतृत्व की तलाश करने का समय आ गया है।

