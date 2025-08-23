US Tariff Policy : अमेरिका को आर्थिक मंदी की तरफ धकेल रहे ट्रंप : हैंके

कहा, ट्रंप की नीतियों के चलते एशिया में राजनीतिक समस्याएं पैदा होंगी
US Tariff Policy (आज समाज), बिजनेस डेस्क : अमेरिका के बड़े आर्थिक विशेषज्ञ स्टीव हैंके ने अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियों विशेषकर अमेरिका द्वारा जारी की जा रही उच्च टैरिफ दरों पर हैरानी जाहिर करते हुए कहा है कि ट्रंप की नीतियां देश को गंभीर आर्थिक मंदी की तरफ धकेल सकती हैं। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका के एशिया में विशेषकर पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकियों पर भी अपने विचार प्रकट किए हैं।
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के सलाहकार रहे हैंके ने कहा है कि भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हैंके ने बताया कि ट्रंप की नीतियां भारत से दूरी बना सकती हैं। वहीं, पाकिस्तान के साथ ट्रंप का दोस्ताना व्यवहार आर्थिक और भू-राजनीतिक समस्याएं पैदा कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि चीन के पास अमेरिका से ज्यादा ताकत है।
ट्रंप पर भरोसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल
स्टीव हैंके ने डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना करते हुए कहा कि वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनपर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता। हैंके ने सीधे शब्दों में कहा कि ट्रंप ऐसे व्यक्ति हैं जो सुबह मोदी से हाथ मिला सकते हैं और रात में उनकी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। उनका मानना है कि भारत सरकार को अमेरिका की दोस्ती पर भरोसा नहीं करना चाहिए। चीन के पास व्हाइट हाउस से ज्यादा ताकत है।
उसके पास माइनिंग, मेटलर्जी और मटेरियल साइंस में महारत है। यह स्थिति चीन ने काफी समय से बनाई हुई है। उन्होंने कहा कि चीन की इस ताकत ने ट्रंप को अपनी दोस्ती पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप भारत से दूर जा रहे हैं और पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में किसी तरह की गति नहीं है। फिर भी ट्रंप ऐसा कर रहे हैं।
कमजोर हो रही अमेरिका की अर्थव्यवस्था
हैंके ने चेतावनी दी कि इसके परिणाम सिर्फ कीमतों में बढ़ोतरी तक ही सीमित नहीं हैं। हैंके का मानना है कि अमेरिका में पैसे की सप्लाई पिछले ढाई सालों से बहुत कम है। इसके कारण अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका मंदी की कगार पर है। उनकी राय में ये सभी नीतियां विनाश की ओर ले जाने वाली हैं। उन्होंने नेपोलियन के कथन को याद करते हुए कहा कि कभी भी अपने दुश्मन को तब परेशान न करें जब वह खुद को नष्ट करने की प्रक्रिया में हो। हम वही देख रहे हैं।
जितना ज्यादा टैरिफ उतनी ज्यादा महंगाई
हैंके ने टैरिफ एक तरह का टैक्स है जो दूसरे देशों से आने वाले सामान पर लगाया जाता है। इससे सामान महंगा हो जाता है और लोग कम सामान खरीदते हैं। इससे व्यापार कम हो जाता है और अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। ट्रंप ने दुनिया के ज्यादात्तर देशों के खिलाफ उच्च टैरिफ लगाया है। उनके इस कदम के बाद अमेरिका के बाजार में टैरिफ लगने के बाद ज्यादात्तर जरूरी वस्तुएं के दाम तेजी से बढ़ेंगे इसका प्रतिकूल प्रभाव लोगों की जेब पर पड़ेगा इससे विदेशी कंपनियों का मार्जिन गिरेगा और वे विश्व के अन्य बाजारों की तलाश करेंगी जिससे अमेरिका पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय होगा।
