US Tariff On India : ट्रंप ने भारत पर नए टैरिफ लगाने के दिए संकेत

US Tariff On India (आज समाज), नई दिल्ली : एक तरफ जहां यह उम्मीद जताई जा रही थी कि 11-12 दिसंबर को भारत और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल व्यापार समझौते को लेकर अहम बातचीत करेंगे वहीं अमेरिकी राष्टÑपति ने एक बार फिर से भारत पर टैरिफ लगाने के संकेत दे दिए हैं। इस बार टैरिफ भारतीय चावल के निर्यात पर लगाया जा रहा है। इस संबंधी बयान देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया कि भारत से आने वाले चावल और कनाडा से आयातित फर्टिलाइजर (खाद) पर नए टैरिफ लगा सकते हैं। ट्रंप ने दावा किया कि भारत, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों से आने वाला चावल अमेरिकी किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है।

ट्रंप के फैसले के पीछे यह वजह बताई जा रही

अमेरिकी किसान लगातार बढ़ती लागत और विदेशी आयात के दबाव की शिकायत कर रहे हैं। चुनावी समर्थन आधार माने जाने वाले किसानों को साधने के लिए ट्रम्प प्रशासन लगातार नई नीतियों पर विचार कर रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि वह अमेरिका में भारतीय चावल की कथित डंपिंग पर ध्यान देंगे। किसानों ने चावल की गिरती कीमतों की ओर इशारा करते हुए दावा किया है कि भारत, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों से आयात उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें डंपिंग नहीं करनी चाहिए।

मेरा मतलब है, मैंने यह सुना है, मैंने यह दूसरों से सुना है। आप ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कनाडा से आने वाले उर्वरक पर संभावित टैरिफ उपायों का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि काफी मात्रा में उर्वरक कनाडा से आता है, इसलिए अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम उस पर बहुत कड़े टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि इसी तरह आप यहां मजबूती चाहते हैं।

फिलहाल भारत पर लगा है 50 प्रतिशत टैरिफ

ज्ञात रहे कि अमेरिका ने अगस्त में भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया था। उस समय अमेरिकी राष्टÑपति ने टैरिफ लगाने के पीछे भारत द्वारा रूस से खरीदा जा रहा कच्चा तेल बताया था। भारत पर टैरिफ लगाने के पीछे ट्रंप ने मुख्य कारण स्पष्ट करते हुए कहा था कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है जिससे मिल रही आय रूस यूक्रेन के खिलाफ चल रहे युद्ध में प्रयोग कर रहा है। ट्रंप ने भारत को रूस से तेल खरीद बंद करने की चेतावनी देते हुए उच्च टैरिफ लगाए थे। इसके बाद वर्तमान में भारतीय कंपनियों ने रूस से कच्चा तेल आयात करना लगभग समाप्त कर दिया है। अब अमेरिका ने चावल को लेकर नया टैरिफ लगाने की चेतावनी दे दी है।

