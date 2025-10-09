US-China Trade War : इसी माह मिल सकते हैं ट्रंप और जिनपिंग

टैरिफ को लेकर दोनों देशों के बीच चल रहा है मतभेद

US-China Trade War (आज समाज) बिजनेस डेस्क : विश्व की दो आर्थिक महाशक्तियों के बीच चल रहे टैरिफ वार के बीच दोनों के राष्ट्रीय प्रमुख की बैठक इसी माह के अंत में होने की संभावना है। ज्ञात रहे कि अमेरिका ने चीन पर जुलाई में भारी भरकम टैरिफ लगाया था जिसके जवाब में चीन ने भी अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देते हुए टैरिफ लगा दिए थे।

चीन के कदम के बाद अमेरिका को झुकना पड़ा था और दोनों देशों ने कुछ माह के लिए टैरिफ की नई दरों को टालने का वादा किया था। इसी बीच ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच इसी माह के अंत में दक्षिण कोरिया में होने वाले एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) सम्मेलन के दौरान अहम बैठक कर सकते हैं।

चीन ने बदली अपनी व्यापार नीति

इसी बीच चीन ने रेयर अर्थ तत्वों पर नए निर्यात प्रतिबंधों की घोषणा की है। एशिया ग्रुप के पार्टनर जॉर्ज चेन ने कहा कि रेयर अर्थ तत्व वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच बातचीत का एक अहम हिस्सा बने रहेंगे। दोनों पक्ष स्थिरता चाहते हैं, लेकिन ट्रंप और शी के बीच अगले साल संभावित समझौते से पहले कई तरह की बयानबाजी और रणनीतिक शोर जारी रहेगा। ये सब बातचीत की रणनीतियां हैं।

चीन ने लगाया गंभीर आरोप

चीन ने कहा है कि कुछ विदेशी संस्थाओं और व्यक्तियों ने रेयर अर्थ तत्वों और संबंधित तकनीकों को चीन से बाहर स्थानांतरित कर उनका इस्तेमाल सैन्य या अन्य संवेदनशील उद्देश्यों के लिए किया, जिससे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर नुकसान पहुंचा है। अप्रैल में चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन सहित कई व्यापारिक साझेदारों पर ऊंचे टैरिफ लगाने की घोषणा के तुरंत बाद सात रेयर अर्थ तत्वों पर निर्यात प्रतिबंध लगाए थे।

हालांकि आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन जून में चीन ने कुछ निर्यात परमिट को मंजूरी दी थी और यह भी कहा था कि वह मंजूरी प्रक्रियाओं को तेज कर रहा है। ट्रम्प ने चीन से आयातित कई उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा दिया है, वहीं बीजिंग ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खनिजों पर नियंत्रण दोगुना कर दिया है। इससे अमेरिका और अन्य स्थानों पर निमार्ताओं के लिए संभावित कमी की चिंता बढ़ गई है।

ये भी पढ़ें : Share Market Update : सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी से निवेशकों के चेहरे खिले