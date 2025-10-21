दिवाली के बाद जहरीली हवा से परेशान? 5 हजार से कम में लाएं ये धांसू Air Purifiers, सांस लेना हो जाएगा आसान 

Air Purifiers: दिवाली के शानदार जश्न के बाद, दिल्ली-एनसीआर और देश के कई अन्य हिस्सों में वायु प्रदूषण का स्तर एक बार फिर खतरनाक रूप से बढ़ गया है। कई इलाके रेड ज़ोन में पहुँच गए हैं, जिससे बाहर साँस लेना बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे में, अपने घर और ऑफिस के अंदर की हवा को साफ़ रखना ज़रूरी हो गया है।

अगर आप एक किफ़ायती एयर प्यूरीफायर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यहाँ ₹5,000 से कम कीमत वाले टॉप 5 एयर प्यूरीफायर की सूची दी गई है जो आपकी जेब पर ज़्यादा बोझ डाले बिना बेहतरीन प्रदर्शन देते हैं।

1. हनीवेल एयर प्यूरीफायर – ₹4,999

इस सूची में सबसे ऊपर हनीवेल का मल्टी-स्टेज फ़िल्ट्रेशन एयर प्यूरीफायर है, जो ट्रू HEPA फ़िल्टर के साथ आता है जो 99.97% तक हवा में मौजूद कणों को रोकने में सक्षम है। इसका एक्टिवेटेड कार्बन प्री-फ़िल्टर दुर्गंध और हानिकारक गैसों को दूर करने में मदद करता है। छोटे और बड़े दोनों कमरों के लिए उपयुक्त, इस डिवाइस में ऑटोमैटिक टाइमर, मल्टी-स्पीड फ़ैन और स्मार्ट कंट्रोल के लिए वाई-फ़ाई/ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है।

2. यूरेका फ़ोर्ब्स एपी 150 – ₹4,990

अगर आपको छोटे से मध्यम आकार के कमरों के लिए कुछ चाहिए, तो यूरेका फ़ोर्ब्स एपी 150 एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें सराउंड 360° एयर इनटेक तकनीक और तीन-चरणीय फ़िल्टरेशन सिस्टम है जो 99.97% धूल और 0.1 माइक्रोन जितने छोटे कणों को हटा देता है। 150 घन मीटर/घंटा के CADR के साथ, यह मिनटों में हवा को कुशलतापूर्वक साफ़ करता है, जिससे आपका कमरा फिर से सांस लेने लायक बन जाता है।

3. एम्ब्रेन एरोब्लिस ऑटो – ₹3,199

एक कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल विकल्प की तलाश में हैं? एम्ब्रेन एरोब्लिस ऑटो आपके लिए एकदम सही है। USB द्वारा संचालित, इसमें चार-परत वाला फ़िल्टरेशन सिस्टम है जो 99.97% तक धूल और एलर्जी पैदा करने वाले तत्वों को हटा देता है। केवल 45 dB के शोर स्तर के साथ, यह चुपचाप काम करता है और इसे कार, कार्यालय या बेडरूम में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है।

4. BePURE B1 – ₹4,499

बड़े स्थानों के लिए, BePURE B1 एक बेहतरीन विकल्प है। 500 वर्ग फुट तक के कमरों के लिए डिज़ाइन किया गया, यह चार-चरणीय फ़िल्टरेशन सिस्टम प्रदान करता है जो 99.97% वायु प्रदूषकों को सोख लेता है। इसमें टच डिस्प्ले, i-Sense एयर क्वालिटी मॉनिटर, रिमोट कंट्रोल, स्लीप मोड और चाइल्ड लॉक जैसे स्मार्ट फ़ीचर भी हैं, जो आपको अपनी उंगलियों पर सुविधा और नियंत्रण प्रदान करते हैं।

5. WHISKET एयर प्यूरीफायर – ₹2,396

अंतिम विकल्प WHISKET एयर प्यूरीफायर है, जो छोटे कमरों के लिए आदर्श है। एक्टिवेटेड कार्बन फ़िल्टर से लैस, यह प्रदूषकों, धुएँ और अप्रिय गंध को प्रभावी ढंग से हटाता है। इसका पोर्टेबल डिज़ाइन इसे कहीं भी ले जाने और रखने में आसान बनाता है जहाँ आपको स्वच्छ हवा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। और सबसे अच्छी बात? इसकी कीमत सिर्फ़ ₹2,396 है!

दिवाली के बाद प्रदूषण के बढ़ते स्तर के साथ, एयर प्यूरीफायर में निवेश करना अब एक विलासिता नहीं रह गया है – यह एक ज़रूरत बन गया है। चाहे आप पोर्टेबल, स्मार्ट या बड़े कमरों के लिए पर्याप्त शक्तिशाली कुछ चाहते हों, ₹5,000 से कम कीमत वाले ये 5 बेहतरीन एयर प्यूरीफायर आपको बिना ज़्यादा खर्च किए आराम से साँस लेने में मदद कर सकते हैं।