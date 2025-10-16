Gurugram Road Accident Death: गुरुग्राम में कार पर पलट रोड़ी से भरा ट्रॉला, 1 की मौत

Gurugram Road Accident Death: गुरुग्राम में कार पर पलट रोड़ी से भरा ट्रॉला, 1 की मौत

3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल
Gurugram Road Accident Death, (आज समाज), गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में एक रोड़ी से भरा ट्रॉला कार पर पलट गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में ट्रॉला के ड्राइवर को भी चोटें आई हैं। हादसा गुरुवार सुबह करीब 7 बजे सेक्टर-49/50 की रेडलाइट के पास हुआ। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है।

स्टाफ को पिकअप करने जा रही थी कैब

बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है, वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड था। जो कार ट्रॉले के नीचे दबी, वह एमएनसी की कैब थी और स्टाफ को पिकअप करने जा रही थी। हादसे के समय कार में कंपनी का स्टाफ भी मौजूदा था, जो अब घायल है।

अचानक से ट्रक का बिगड़ा संतुलन

एक प्रत्यक्षदर्शी सूरज ने बताया है कि सुबह का समय था, इसलिए सड़क पर भीड़ भी नहीं थी। सुबह करीब पौने सात बजे रोड़ी भरा ट्रक सेक्टर 49-50 ट्रैफिक लाइट पर लेफ्ट टर्न ले रहा था। उसी समय एक कैब उसके बराबर में चल रही थी। अचानक से ट्रक का संतुलन बिगड़ा और वह कैब पर ही पलट गया।

गाड़ी की छत तोड़कर निकाला गया बाहर

ट्रक पलटते ही उसकी रोड़ी सड़क पर फैल गई थी, जिससे सभी गाड़ियां रुक गईं। थोड़ी देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। कुछ ही देर में मौके पर क्रेन मंगाई गई, जिससे कैब के ऊपर से ट्रक को हटाया गया। कैब पूरी तरह टूट गई थी। उसमें बैठ 3 लोग अंदर ही फंसे हुए थे। उन्हें क्रेन से ही गाड़ी की छत तोड़कर बाहर निकाला गया। इसके बाद सभी को अस्पताल भेजा गया। सभी की हालत नाजुक थी। ट्रक के ड्राइवर को चोट लगी है।

मामले की जांच की जा रही

सेक्टर-50 थाने के एसएचओ सुखबीर का कहना है कि कैब में ड्राइवर के साथ वाली सीट पर सिक्योरिटी गार्ड बैठा था। इस साइड कैब सबसे ज्यादा दबी थी। मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल ड्राइवर और कंपनी स्टाफ कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं हैं।