Trisha Krishnan Viral Video: शपथ समारोह में विजय की मां से लिपट गईं तृषा कृष्णन, इंटरनेट पर छाया वीडियो

Trisha Krishnan Viral Video: तमिल सुपरस्टार थलपति विजय ने रविवार को तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेकर आधिकारिक तौर पर एक ऐतिहासिक अंदाज़ में राजनीति में कदम रखा। जहाँ इस भव्य समारोह ने लोगों का खूब ध्यान खींचा, वहीं अभिनेत्री तृषा कृष्णन अप्रत्याशित रूप से सोशल मीडिया पर चर्चा का एक बड़ा विषय बन गईं।

हालाँकि विजय की पत्नी संगीता और उनके बच्चे कथित तौर पर इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे, लेकिन तृषा कृष्णन अपने माता-पिता के साथ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होती दिखीं। इस कार्यक्रम के कई वीडियो और तस्वीरें तेज़ी से ऑनलाइन वायरल हो गईं, लेकिन विजय की माँ से जुड़ा एक भावुक पल खास तौर पर सबका ध्यान खींच रहा है।

विजय की माँ को तृषा का भावुक गले लगाना, लोगों का दिल जीत गया



समारोह का एक नया सामने आया वीडियो दिखाता है कि तृषा कार्यक्रम के दौरान विजय की माँ का गर्मजोशी से स्वागत कर रही हैं। जैसे ही अभिनेत्री की नज़र उन पर पड़ी, वह तुरंत उनकी ओर बढ़ीं और उन्हें दिल से गले लगा लिया। विजय की माँ भी तृषा से मिलकर साफ़ तौर पर खुश नज़र आईं, जिससे वह पल और भी भावुक और प्यार भरा हो गया।

यह प्यारा सा मेल-जोल तुरंत ही सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर वायरल हो गया, और प्रशंसक तृषा तथा विजय के परिवार के बीच के रिश्ते और तालमेल की तारीफ़ करने लगे। कई यूज़र्स ने इस पल को “बहुत प्यारा” और “सचमुच दिल को छू लेने वाला” बताया।

विजय और तृषा को लेकर अफ़वाहें लगातार बढ़ रही हैं

सालों से, तृषा कृष्णन का नाम अक्सर थलपति विजय के साथ जोड़ा जाता रहा है। दिलचस्प बात यह है कि ब्लॉकबस्टर फ़िल्म ‘लियो’ में फिर से साथ काम करने से पहले, इन दोनों सितारों ने लगभग 15 सालों तक एक साथ काम नहीं किया था। परदे पर उनके फिर से साथ आने के बाद, उनके कथित रिश्ते को लेकर अफ़वाहें एक बार फिर सुर्खियों में छाने लगीं।

हाल ही में, ऐसी खबरें भी सामने आईं जिनमें दावा किया गया था कि विजय की पत्नी संगीता ने कथित तौर पर तलाक़ के लिए अर्ज़ी दी है और अभिनेता पर बेवफ़ाई का आरोप लगाया है। हालाँकि, इनमें से किसी भी खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विजय और तृषा के रिश्ते को लेकर अटकलें लगातार तेज़ होती जा रही हैं।

तृषा को अक्सर ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है

चल रही अफ़वाहों के अनुसार, संगीता के कथित तलाक़ के दावों में कथित तौर पर विजय की किसी अभिनेत्री के साथ नज़दीकी की ओर इशारा किया गया था, जिससे लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई। उन खबरों के सामने आने के कुछ ही समय बाद, विजय और तृषा को एक शादी के कार्यक्रम में एक जैसे कपड़े पहने हुए देखा गया,

जिससे उनके डेटिंग की अफ़वाहों को और भी हवा मिल गई। विजय के साथ अपनी कथित नज़दीकी की वजह से, तृषा को अक्सर सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है। समय के साथ, कई जानी-मानी हस्तियों और सेलेब्रिटीज़ ने भी इन दोनों सितारों को लेकर चल रही अटकलों पर इशारों-इशारों में टिप्पणियाँ की हैं।

लगातार उड़ रही अफ़वाहों और ऑनलाइन चर्चाओं के बावजूद, न तो विजय और न ही तृषा ने सार्वजनिक रूप से अपने रिश्ते की असलियत के बारे में कोई बात की है, जिससे उनके फ़ैन्स उनके बीच के इस रिश्ते को लेकर हमेशा उत्सुक बने रहते हैं।

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