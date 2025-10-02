 Tripti Dimri का करियर टर्निंग पॉइंट, ‘धुरंधर’ में निभाएंगी परवीन बाबी का दमदार रोल

Tripti Dimri : रणबीर कपूर की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘एनिमल’ (2023) के बाद रातोंरात मशहूर हुईं बॉलीवुड अभिनेत्री तृप्ति डिमरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली सितारों में से एक बनती जा रही हैं। प्रशंसकों ने उन्हें “नेशनल क्रश” कहा था और उनकी बढ़ती लोकप्रियता ने अब उन्हें एक और दमदार भूमिका दिलाई है।

खबरों के मुताबिक, तृप्ति रणवीर सिंह की आगामी फिल्म ‘धुरंधर’ में दिग्गज अभिनेत्री परवीन बॉबी का किरदार निभाती नजर आएंगी। कहा जा रहा है कि यह फिल्म 1980 और 90 के दशक के उस दौर को दर्शाएगी,

जब परवीन बॉबी बॉलीवुड की एक अविस्मरणीय आइकन थीं। इस खास भूमिका के लिए तृप्ति को चुना गया है। दिलचस्प बात यह है कि तृप्ति का नाम आगामी परवीन बॉबी बायोपिक के लिए भी चर्चा में है, हालाँकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

परवीन बॉबी के बारे में

परवीन बॉबी अपने समय की सबसे ग्लैमरस और मशहूर अभिनेत्रियों में से एक थीं। उन्होंने अमिताभ बच्चन, जीतेंद्र, शशि कपूर, सुनील दत्त, संजीव कुमार और राज कुमार जैसे दिग्गजों के साथ काम किया।

उनकी प्रतिष्ठित फ़िल्मों में अमर अकबर एंथनी, शान, दीवार, काला पत्थर, पत्नी पत्नी और वो और एक गुनाह और सही शामिल हैं। उन्होंने बॉलीवुड के सुनहरे दौर में स्टारडम को नई परिभाषा दी।

‘धुरंधर’ रिलीज़ अपडेट

धुरंधर के निर्माता फिल्म का एक दमदार ट्रैक रिलीज़ करके प्रशंसकों के लिए दिवाली का तोहफ़ा देने की योजना बना रहे हैं, जिसमें तृप्ति परवीन बॉबी के ग्लैमरस अवतार में दिखाई देंगी।

रणवीर सिंह अभिनीत यह फिल्म 5 दिसंबर, 2025 को दुनिया भर में रिलीज़ होने के लिए पूरी तरह तैयार है। अपने शानदार अभिनय और अब परवीन बॉबी की भूमिका निभाते हुए, तृप्ति डिमरी स्पष्ट रूप से बॉलीवुड की शीर्ष हस्तियों में अपनी जगह बना रही हैं।