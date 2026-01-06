Delhi Crime News : दिल्ली में ट्रिपल मर्डर, आरोपी पहुंचा थाने

पहले खिलाए नशे के लड्डू, फिर युवक ने मां, भाई और बहन की कर दी हत्या

Delhi Crime News (आज समाज), नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से बड़ी आपराधिक वारदात सामने आई है। इस वारदात की सूचना जिस किसी को भी मिली उसके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल यह वारदात किसी बाहरी ने नहीं बल्कि एक युवक ने अपने ही परिवार के तीन सदस्यों को मौत के घाट उतारकर की है। मामला दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके का है। इतना ही नहीं मां, बहन व छोटे भाई की हत्या करके युवक खुद ही थाने में पहुंच गया और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस को आरोपी ने यह बताया

आरोपी का नाम यशवीर है। परिवार किराए के मकान में रहता था। पुलिस ने बताया कि यशवीर सिंह ने जानकारी दी कि आर्थिक तंगी के चलते उसने अपनी मां कविता (46 वर्ष), बहन मेघना (24 वर्ष) और भाई मुकुल (14 वर्ष) की हत्या कर दी है। पुलिस ने बताया कि यशवीर सिंह मंगल बाजार क्षेत्र का निवासी है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत बताए पते पर पहुंची, जहां घर के अंदर तीनों के शव बरामद हुए। पुलिस सभी तथ्यों की जांच कर रही है और मामले की गहन छानबीन जारी है। जांच आगे बढ़ने पर और जानकारी साझा की जाएगी।

मूल रूप से हरियाणा का है परिवार

घटना पर एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्री) की टीम पहुंची और मौके पर जांच कर रही है। पूरा परिवार मूलरूप से हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी के पिता किसान हैं और हरियाणा में ही रहते हैं। यहां आरोपी की पत्नी भी रहती थी, लेकिन अभी पता नहीं वह कहां है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने सभी को पहले लड्डू खिलाए। इससे सभी बेहोश हो गए और उसके बाद तीनों की गाला दबाकर हत्या की है। पुलिस आर्थिक तंगी को ही हत्या का कारण मान रही है।

दो दिन पहले हुआ था दोहरा मर्डर

दो दिन पहले भी दिल्ली के शाहदरा एरिया में बुजुर्ग दंपति की हत्या हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। प्रथम दृष्टि में यह मामला हत्या व लूटपाट का लग रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस की टीमें अलग-अलग कोण से भी इस हत्याकांड की जांच कर रहीं है। पुलिस से मिली जानकारी के अुनसार राम नगर एक्सटेंशन में स्थित एक मकान के तीसरे मंजिल पर 75 वर्षीय विरेंद्र कुमार बंसल (रिटायर्ड टीचर) और उनकी 65 वर्षीय पत्नी परवेश बंसल (गृहिणी) के शव अलग-अलग कमरों में पड़े मिले।