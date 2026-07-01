Tridha Choudhury Scene: बॉबी देओल के साथ बोल्ड सीन के बाद टूट गया एक्ट्रेस का रिश्ता

By
Mohit Saini
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Tridha Choudhury Scene: बॉबी देओल के साथ बोल्ड सीन के बाद टूट गया एक्ट्रेस का रिश्ता
Tridha Choudhury Scene: बॉबी देओल के साथ बोल्ड सीन के बाद टूट गया एक्ट्रेस का रिश्ता

Tridha Choudhury Scene: टेलीविज़न, भोजपुरी सिनेमा और हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस त्रिधा चौधरी ने हाल ही में अपनी पर्सनल लाइफ के सबसे मुश्किल दौर के बारे में बात की। आश्रम ने उन्हें बबीता का रोल करके बहुत पहचान दिलाई, लेकिन बॉबी देओल के साथ शो के इंटिमेट सीन ने उनके ऑफ-स्क्रीन रिश्ते पर भी अचानक असर डाला।

हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान बात करते हुए, त्रिधा ने बताया कि उनके उस समय के बॉयफ्रेंड इंटिमेट सीन से अनकम्फर्टेबल थे और उन्होंने शो के मेकर्स से कई सीन फिर से लिखवाने की कोशिश भी की थी।

“मेरे एक्स ने मेकर्स से मेरे सीन बदलने के लिए कहा”

इस घटना को याद करते हुए, त्रिधा ने बताया कि जब आश्रम की शूटिंग हो रही थी, तो उनके एक्स पार्टनर ने डायरेक्टर प्रकाश झा से मुलाकात की और उनके कई सीन में बदलाव करने के लिए कहा।

एक्ट्रेस के मुताबिक, उन्होंने फिल्ममेकर से कहा कि वह उनसे शादी करना चाहते हैं और नहीं चाहते कि ऐसे इंटिमेट पल सीरीज में शामिल हों। हालांकि, त्रिधा का मानना ​​है कि शो में कभी भी इतने बोल्ड सीन नहीं दिखाए गए, जितना लोगों ने बाद में दावा किया।

उन्होंने यह भी बताया कि सीरीज रिलीज होने के बाद रिश्ता आखिरकार खत्म हो गया। ब्रेकअप के बावजूद, उन्होंने कहा कि वह जिंदगी में आगे बढ़ गई हैं, हालांकि उन्होंने माना कि अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में अपने पार्टनर का साथ न होना दुख की बात थी।

त्रिधा ने इस बात पर जोर दिया कि इंटिमेट सीन पूरी तरह से एक कैरेक्टर की प्रोफेशनल जरूरतों के हिस्से के तौर पर किए जाते हैं और इन्हें कभी भी किसी एक्टर के असल जिंदगी के रिश्तों से कन्फ्यूज नहीं करना चाहिए।

कैमरे के पीछे असल में क्या होता है?

एक और पॉडकास्ट में, त्रिधा ने यह भी बताया कि इंटिमेट सीन असल में कैसे फिल्माए जाते हैं। उन्होंने बताया कि दर्शक स्क्रीन पर जो देखते हैं, वह सेट पर माहौल से बहुत अलग होता है।

एक्ट्रेस ने बताया कि जब दर्शक दो कैरेक्टर के बीच रोमांटिक पल देखते हैं, तो फिल्मांकन का प्रोसेस अक्सर रिलैक्स्ड और हल्का-फुल्का होता है। उन्होंने मज़ाक में कहा कि कई बार वह टेक के बीच डेनिम पहनती थीं और खुशी-खुशी गाजर का हलवा खा रही थीं, जिससे पूरा अनुभव स्क्रीन पर जितना दिखता था, उससे कहीं कम गंभीर हो जाता था।

उन्होंने आगे कहा कि इंडस्ट्री काफी बदल गई है, अब एक्टर्स को इंटिमेट सीन फिल्माने से पहले डायरेक्टर्स और को-स्टार्स के साथ अपने कम्फर्ट लेवल पर खुलकर बात करने की आज़ादी है। त्रिधा के मुताबिक, हर सीन पहले से तय बाउंड्री के अंदर रहना चाहिए, और अगर वे लिमिट पार होती हैं, तो एक्टर्स को तुरंत शूट रोकने का पूरा अधिकार है।

प्रोफेशनल फ्रंट पर, त्रिधा चौधरी अपने अगले प्रोजेक्ट की तैयारी कर रही हैं, जिसमें वह आने वाली फिल्म आखिरी सवाल में संजय दत्त के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करती नजर आएंगी।

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