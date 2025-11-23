Tridha Choudhury Intimate Scene: इंटीमेट सीन बना गेम-चेंजर! 24 साल बड़े एक्टर संग काम कर एक्ट्रेस ने पलट दी किस्मत

Tridha Choudhury Intimate Scene: एक्ट्रेस त्रिधा चौधरी आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे चर्चित नामों में से एक हैं। सिर्फ अपनी एक्टिंग ही नहीं बल्कि अपनी शानदार खूबसूरती के लिए भी जानी जाने वाली त्रिधा ने अपने लिए एक खास जगह बनाई है। 22 नवंबर को अपना 32वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया है, फैंस ने सोशल मीडिया पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं।

इस मौके पर, आइए उनके इंस्पायरिंग सफर पर एक नज़र डालते हैं — कड़ी मेहनत, स्ट्रगल और एक बड़ी कामयाबी से भरा सफर जिसने उनके लिए सब कुछ बदल दिया। त्रिधा ने पॉपुलर वेब सीरीज़ आश्रम में बोल्ड इंटिमेट सीन देने के बाद खूब सुर्खियां बटोरीं, जिससे वह तुरंत घर-घर में मशहूर हो गईं।

पढ़ाई में टॉपर, लुक्स में स्टनिंग

1993 में पश्चिम बंगाल में जन्मी त्रिधा चौधरी पढ़ाई में बहुत अच्छी थीं। वह अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी थीं और उनकी नेचुरल खूबसूरती ने उनके चार्म को और बढ़ा दिया था। इंटेलिजेंस और एलिगेंस का एकदम सही मेल, त्रिधा सच में ब्यूटी विद ब्रेन्स कहावत को दिखाती हैं।

मॉडलिंग से अपना सफ़र शुरू किया

अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, त्रिधा ने मॉडलिंग के ज़रिए एंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम रखा। 2011 में, उन्हें टाइम्स ऑफ़ इंडिया ने ‘फ्रेश फेस’ का खिताब दिया, जो ग्लैमर इंडस्ट्री में उनकी पहली बड़ी कामयाबी थी।

बंगाली सिनेमा में डेब्यू किया

त्रिधा ने 2013 में फ़िल्म मिशॉर रावोश्यो से बंगाली फ़िल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग में डेब्यू किया। उन्होंने कई बंगाली फ़िल्मों में काम करना जारी रखा और धीरे-धीरे एक होनहार एक्ट्रेस के तौर पर अपनी जगह बनानी शुरू कर दी।

साउथ फ़िल्मों और टेलीविज़न में काम किया

बंगाली फ़िल्मों के साथ, त्रिधा ने कई साउथ इंडियन फ़िल्मों में भी काम किया। लगातार काम करने के बावजूद, वह अभी भी उस एक बड़े ब्रेकथ्रू की तलाश में थीं। 2016 में, वह हिंदी टीवी शो देहलीज़ में दिखाई दीं, जिससे उन्हें कुछ पहचान मिली।

‘आश्रम’ एक टर्निंग पॉइंट बना

त्रिधा का असली टर्निंग पॉइंट MX Player की वेब सीरीज़ आश्रम से आया। इस शो ने न सिर्फ़ उनकी एक्टिंग की काबिलियत को दिखाया, बल्कि उनकी बोल्ड स्क्रीन प्रेज़ेंस को भी दिखाया। उनके इंटिमेट सीन चर्चा का विषय बन गए, जिससे उनके किरदार की तरफ़ लोगों का बहुत ध्यान गया।

बॉबी देओल के साथ इंटिमेट सीन ने उन्हें लाइमलाइट में ला दिया

आश्रम में, त्रिधा ने बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल के साथ कई इंटिमेट सीन किए, जो उनसे 24 साल बड़े हैं। उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने खूब चर्चा बटोरी, और त्रिधा की परफॉर्मेंस को बहुत तारीफ़ मिली। रातों-रात, वह OTT स्पेस में सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले और चर्चित चेहरों में से एक बन गईं।

कई वेब सीरीज़ में काम किया

आश्रम के बाद, त्रिधा स्पॉटलाइट, बंदिश बैंडिट्स और दूल्हा वांटेड जैसे दूसरे वेब शो में भी चमकती रहीं। उनके काम ने अब उन्हें एक मज़बूत फ़ैनबेस और डिजिटल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लगातार विज़िबिलिटी दिलाई है।

