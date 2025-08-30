Gold Price Update : रुपए की कमजोरी से सोने में जबरदस्त तेजी

शुक्रवार को सोना 21 सौ जबकि चांदी एक लाख 19 हजार प्रति किलो बिकी

Gold Price Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : अमेरिका द्वारा भारत पर पिछले दिनों 50 प्रतिशत की दर से टैरिफ लगाने के बाद एक तरफ जहां शेयर बाजार में लगातार कमजोरी दर्ज की जा रही है। वहीं भारतीय सर्राफा बाजार में दोनों बहुमूल्य धातुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को भी कमजोर रुपए और विदेशी बाजार में सकारात्मक रुख के कारण घरेलू बाजार में सोने में तेजी दिखी और यह नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।

स्टॉकिस्टों की लगातार खरीदारी के कारण शुक्रवार को दिल्ली में सोने की कीमत 2,100 रुपये की तेजी के साथ 1,03,670 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। शुक्रवार को चांदी की कीमतें अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर से 1,000 रुपये घटकर 1,19,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) रह गईं। गुरुवार को चांदी की कीमत 1,20,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।

भारतीय शेयर बाजार में गिरावट जारी

7 से लेकर 29 अगस्त तक तीन दिन में भारतीय शेयर बाजार में लगातार गिरावट दिखाई दी। इन तीन दिन में कुल मिलाकर भारतीय शेयर बाजार में 18 सौ से ज्यादा अंक की गिरावट दर्ज की गई। उच्च टैरिफ लगाए जाने और लगातार विदेशी फंडों के बहिर्वाह के कारण निवेशक दबाव में बने रहे। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए 61 पैसे गिरकर 88.19 (अनंतिम) के सर्वकालिक निम्नतम स्तर पर बंद हुआ।

ये रहा शेयर मार्केट का हाल

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 270.92 अंक या 0.34 प्रतिशत गिरकर 79,809.65 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 338.81 अंक या 0.42 प्रतिशत गिरकर 79,741.76 अंक पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 74.05 अंक या 0.30 प्रतिशत गिरकर 24,426.85 अंक पर बंद हुआ। पिछले तीन कारोबारी दिनों में बीएसई बेंचमार्क 1,826.26 अंक या 2.23 प्रतिशत गिर चुका है, और निफ्टी 540.9 अंक या 2.16 प्रतिशत गिर चुका है। सेंसेक्स की कंपनियों में महिंद्रा एंड महिंद्रा में 2.96 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2.21 प्रतिशत की गिरावट आई। इन्फोसिस, एनटीपीसी, टाटा मोटर्स और टेक महिंद्रा भी पिछड़ गए। वहीं आईटीसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रेंट और लार्सन एंड टुब्रो प्रमुख लाभ में रहे।

