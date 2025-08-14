Indian Gems and Jewellery Business : भारतीय रत्न व आभूषण कारोबार में जबरदस्त उछाल

Harpreet Singh
अमेरिकी टैरिफ के बावजूद जुलाई में आयात और निर्यात में दिखाई दी तेजी

Indian Gems and Jewellery Business (आज समाज), बिजनेस डेस्क : एक तरफ जहां अमेरिका द्वारा जारी की गई टैरिफ दरों से भारतीय निर्यात में 55 फीसदी की कमी आई है और इसके निकट भविष्य में और भी ज्यादा प्रभावित होने की संभावना है वहीं जुलाई में अमेरिका की टैरिफ धमकियों के बीच भारतीय रत्न एवं आभूषण व्यापार में तेजी देखी गई है। इनमें से भी कटे हुए हीरों व इनसे बने आभूषणों के आयात और निर्यात में पिछले साल की इसी समयावधी के दौरान किए एक व्यापार से काफी ज्यादा उछाल आया है ।

जुलाई में इस तरह रहा आयात और निर्यात

आंकड़ों की बात करें तो कटे और पॉलिश किए हुए हीरों का जुलाई में कुल सकल निर्यात 1071.73 मिलियन डॉलर (9230.66 करोड़ रुपये) दर्ज किया गया, जो पिछले साल की इस अवधि के 910.13 मिलियन डॉलर (7608.79 करोड़ रुपये) की तुलना में 17.76% (रुपये में 21.32%) की वृद्धि दशार्ता है। इसी तरह जुलाई में कटे और पॉलिश हीरों का कुल सकल आयात 113.75 मिलियन डॉलर (980.65 करोड़ रुपये) रहा, जो पिछले साल इस वर्ष की समान अवधि के 86.160 मिलियन डॉलर (720.13 करोड़ रुपये) के मुकाबले 32.02 प्रतिशत (रुपये में 36.18 प्रतिशत) की वृद्धि को दर्शाता है।

रत्न एवं आभूषण का आयात 26.55 प्रतिशत बढ़ा

रत्न एवं आभूषणों के कुल आयात पर नजर डाले तो जुलाई 2025 में यह 26.55 प्रतिशत बढ़कर 1810.43 मिलियन डॉलर (5587.73 करोड़ रुपये) हो गया है। जबकि पिछले साल इस अवधि में यह 1430.55 मिलियन डॉलर (11956.04 करोड़ रुपये ) था।

सोने और चांदी की कीमतों में नरमी जारी

पिछले सप्ताह जहां सोने की कीमतों ने आॅल टाइम हाई लगाया था वहीं इस सप्ताह सोमवार से ही सोने की कीमतों में नरमी देखी ज रही है और यह अपने उच्चतम स्तर से लगातार नीचे गिर रहा है। सोमवार और मंगलवार को गिरावट दर्ज होने के बाद बुधवार को भी भारतीय सरार्फा बाजार में सोने की कीमतों में कमी दर्ज की गई। बुधवार को राजधानी दिल्ली के सरार्फा बाजार में सोने की कीमत 500 रुपए की गिरावट के साथ 1,01,020 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई।

99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने का भाव 500 रुपए घटकर 1,00,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। वहीं चांदी की कीमतें 1,12,000 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) पर स्थिर रहीं। विदेशी बाजारों में न्यूयॉर्क में सोना हाजिर 10.79 डॉलर अथवा 0.32 प्रतिशत बढ़कर 3,358.99 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। हाजिर चांदी 1.58 प्रतिशत बढ़कर 38.51 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई।

