Travel Medical Help : ट्रेन में पैसेंजर की अचानक तबीयत खराब होने पर कैसे ले डॉक्टर की सहायता , जाने प्रक्रिया

Indian Railways Doctor Facility(आज समाज) : हर दिन, लाखों लोग इंडियन रेलवे से सफर करते हैं, और कभी-कभी, कुछ लोग चलती ट्रेन में बीमार पड़ सकते हैं। ऐसे मामलों में, वे अक्सर परेशान रहते हैं कि आगे क्या करें। अगर आप भी ऐसी ही स्थिति में हैं, तो आज हमारे पास आपके लिए एक सॉल्यूशन है। अगर आपके कोच में किसी अपने या किसी और पैसेंजर की अचानक तबीयत खराब हो जाती है, तो आप ट्रेन में डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आइए प्रोसेस और उससे जुड़ी फीस के बारे में जानते हैं।

पहले TTE से करे संपर्क

इंडियन रेलवे के मुताबिक, अगर कोई चलती ट्रेन में बीमार पड़ जाता है, तो पहला स्टेप TTE को बताना है। फिर TTE कंट्रोल रूम से कॉन्टैक्ट करेगा, और मरीज़ की मदद के लिए अगले स्टेशन पर एक डॉक्टर भेजा जाएगा। इंडियन रेलवे की यह सर्विस फ्री नहीं है।

पैसेंजर को 100 रुपये की मामूली फीस देनी होगी। इलाज के बाद, पैसेंजर 100 रुपये डॉक्टर को देगा, जो पैसेंजर को एक रसीद देगा। इसके अलावा, अगर कोई दवा लिखी गई है, तो यात्री को उसका खर्च अलग से देना होगा।

अगर चलती ट्रेन में किसी यात्री को दर्द, बुखार, उल्टी, दस्त या एलर्जी होती है, तो उन्हें TTE को बताना चाहिए। TTE फिर गार्ड के डिब्बे से दवा की एक डोज़ ले आएगा। यह एक डोज़ यात्री को बिना किसी खर्च के और पूरी तरह से मुफ़्त दी जाती है।

हेल्पलाइन नंबर 138 पर कर सकते कॉल

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि पैसेंजर, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों सहित सभी तरह की ट्रेनों में यात्रियों को मेडिकल सर्विस मिलेगी। अगर किसी यात्री को यात्रा के दौरान तबीयत खराब लगती है, तो वे रेलवे हेल्पलाइन नंबर 138 पर कॉल कर सकते हैं या सीधे TTE या गार्ड को बता सकते हैं।

यह भी पढे : Extra Charges on Ticket : ट्रेन टिकट पर लागू होंगे नए नियम, देखे पूर्ण जानकरी