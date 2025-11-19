Travel Insurance : टिकट पर 45 पैसे में 10 लाख तक का कवर, देखे प्रक्रिया

Travel Insurance(आज समाज) : समय-समय पर ट्रेन या हवाई जहाज़ दुर्घटनाओं की खबरें आती रहती हैं। चाहे खराब मौसम हो, अचानक रेल दुर्घटनाएँ हों या कोई और अप्रत्याशित स्थिति, यात्रियों की आर्थिक सुरक्षा बेहद ज़रूरी हो गई है। ऐसे में IRCTC द्वारा पेश की गई OTIS (वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना) बेहद मददगार साबित होती है। सिर्फ़ 45 पैसे में यात्री 10 लाख तक का बीमा कवर पा सकते हैं, जो यात्रा के दौरान आर्थिक मदद देता है।

कन्फ़र्म और RAC यात्रियों के लिए उपलब्ध

OTIS भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई एक वैकल्पिक योजना है। यह कन्फ़र्म और RAC (रद्दीकरण के विरुद्ध आरक्षण) वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध है। IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर टिकट बुक करते समय यात्री चुन सकते हैं कि उन्हें यह बीमा चाहिए या नहीं।

चूँकि इसका प्रीमियम सिर्फ़ 45 पैसे (कर सहित) है, इसलिए यह सभी के लिए वहनीय है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी पहले कहा था कि पिछले पाँच वर्षों में बीमा कंपनियों ने 333 दावों का निपटारा किया है और कुल ₹27.22 करोड़ का मुआवज़ा दिया है।

ओटीआईएस योजना के अंतर्गत क्या होता है कवर

मृत्यु की स्थिति में: 10 लाख रूपए

10 लाख रूपए स्थायी पूर्ण विकलांगता: 10 लाख रूपए

10 लाख रूपए स्थायी आंशिक विकलांगता: 7.5 लाख रूपए तक

7.5 लाख रूपए तक चोट के कारण अस्पताल में भर्ती: 2 लाख रूपए तक

2 लाख रूपए तक शव परिवहन का खर्च: 10,000 रूपए

प्रीमियम का मूल्य टिकट में

यात्रियों को IRCTC के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुक करना होगा। बुकिंग करते समय, उन्हें बीमा चेकबॉक्स पर टिक करना होगा। प्रीमियम स्वचालित रूप से अंतिम टिकट मूल्य में जुड़ जाता है। बुकिंग के बाद, बीमा कंपनी यात्री के मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक लिंक भेजती है। इस लिंक के माध्यम से, यात्री को नामांकित व्यक्ति का विवरण दर्ज करना होगा। भविष्य के किसी भी दावे के लिए ये विवरण आवश्यक हैं।

यदि कोई दुर्घटना होती है, तो यात्री या नामांकित व्यक्ति को सीधे बीमा कंपनी से संपर्क करना होगा। IRCTC दावा प्रक्रिया में शामिल नहीं है। सभी चरण बीमित व्यक्ति और बीमा कंपनी के बीच संचालित होते हैं।

महत्वपूर्ण शर्तें

काउंटर से टिकट बुक करने वाले यात्री, प्रतीक्षा सूची वाले यात्री, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और विदेशी पर्यटक इस योजना के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं।

ओटीआईएस यात्रा बीमा यात्रा के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करता है और दुर्घटना की स्थिति में परिवारों की मदद करता है। बहुत कम प्रीमियम और व्यापक कवरेज के साथ, यह आज के यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ बन गया है। यह वित्तीय और मानसिक दोनों तरह की सुरक्षा प्रदान करता है।

