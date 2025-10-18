Train Tickets Update : RailOne ऐप से तुरंत कन्फर्म करवाएं अपनी टिकट , जानें कैसे

Train Tickets Update(आज समाज) : त्योहारों के मौसम की वजह से इन दिनों प्राइवेट गाड़ियों से लेकर बसों और ट्रेनों में बहुत भीड़ है। सड़कों और बाज़ारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। कन्फर्म ट्रेन टिकट मिलना भी मुश्किल हो रहा है। दूर-दूर से लोग काम और दूसरे कामों के लिए अपने घरों के लिए निकल रहे हैं। आज धनतेरस है, उसके बाद दिवाली और छठ पूजा है।

अगर आपकी टिकट कन्फर्म नहीं हुई है, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आखिरी मिनट में आपकी टिकट कन्फर्म होने की संभावना बढ़ सकती है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, तो यह चमत्कार होगा। नीचे जानें कि आप अपनी टिकट कन्फर्म करने के लिए कौन सा ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं।

RailOne ऐप के फायदे

RailOne को सरकारी सुपर ऐप माना जाता है। ज़्यादातर लोग टिकट कन्फर्म करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करके आप IRCTC के ज़रिए टिकट बुक कर सकते हैं। यह IRCTC से कहीं ज़्यादा तेज़ काम करता है। आप यह काम झटपट कर सकते हैं।

साथ ही, ऑफिशियल IRCTC वेबसाइट हर स्टेप को प्रोसेस करने में टाइम लेती है, लेकिन यह प्रोसेस तुरंत होता है। यह ऐप आपको न सिर्फ तत्काल और रिज़र्वेशन टिकट, बल्कि जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट भी बुक करने देता है। आप ट्रेन ट्रैकिंग और PAR स्टेटस चेक जैसे काम भी आसानी से कर सकते हैं।

कन्फर्म टिकट ढूंढने में नहीं करना पड़ेगा स्ट्रगल

आप बिना किसी परेशानी या कन्फ्यूजन के अपने टिकट कन्फर्म कर सकते हैं। Confirmtkt का इस्तेमाल करके, आपको कन्फर्म टिकट ढूंढने में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा और आप आसानी से इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म PhonePe ऐप में भी इंटीग्रेटेड है। यहां, आपको बस बोर्डिंग और डेस्टिनेशन स्टेशनों का नाम, तारीख और कैटेगरी चुननी होगी।

इस तरह, आप आसानी से दो स्टेशनों के बीच सबसे अच्छे ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म आपको टिकट बुकिंग के लिए IRCTC पर रीडायरेक्ट भी करेगा। इससे सीट अवेलेबिलिटी की जानकारी इकट्ठा करने में आपका कुछ टाइम बचेगा।

