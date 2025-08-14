 Trailer Of Param Sundari Released : ‘परम’ में जान्हवी कपूर-सिद्धार्थ मल्होत्रा की रोमांटिक केमिस्ट्री, सांस्कृतिक ट्विस्ट ने बढ़ाया फिल्म का रंग 

Trailer Of Param Sundari Released (आज समाज), मुंबई\चंडीगढ़: दिनेश विजान के प्रोडक्शन हाउस मैडॉक फिल्म्स की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘परम सुंदरी’ का ट्रेलर आखिरकार आ ही गया। इस फिल्म में जान्हवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की जोड़ी पहली बार बड़े पर्दे पर नज़र आएगी, जिसका निर्देशन तुषार जलोटा ने किया है। यह फिल्म 29 अगस्त को रिलीज़ होगी और इसकी कहानी हर सीमा और संस्कृति से परे प्यार की कहानी है।

केरल का खूबसूरत नज़ारा आपका दिल जीत लेगा

ट्रेलर देखने पर ऐसा लगता है कि फिल्म की शूटिंग केरल की खूबसूरत घाटियों में हुई है। ट्रेलर में बारिश से भीगी सड़कें, बैकवाटर में बाइक की सवारी और सदियों पुराने चर्च की खूबसूरती देखने लायक है। एक सीन ऐसा है जो हमें सीधे शाहरुख खान और काजोल की फिल्मों की याद दिलाता है।

परम सुंदरी’ एक मज़ेदार रोमांटिक कॉमेडी फिल्म

‘परम सुंदरी’ एक मज़ेदार रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा दिल्ली के लड़के ‘परम’ की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि जान्हवी कपूर केरल की लड़की ‘सुंदरी’ की भूमिका निभा रही हैं। दोनों की दुनियाएँ बिल्कुल अलग हैं। जब वे मिलते हैं, तो उनकी अलग-अलग दुनियाएँ आपस में टकराती हैं, जिससे ड्रामा, मस्ती और रोमांस का तड़का लगता है।

सुंदरी का किरदार मेरे दिल के बहुत करीब

इस फिल्म के बारे में बात करते हुए, जान्हवी कपूर ने कहा, “सुंदरी का किरदार मेरे दिल के बहुत करीब है। उसकी सादगी, शांत स्वभाव और अपनी जड़ों से जुड़ाव मुझे मेरी दक्षिण भारतीय विरासत की याद दिलाता है। केरल में शूटिंग के दौरान, मैं इस सुंदरता से भावनात्मक रूप से जुड़ गई, और मुझे उम्मीद है कि दर्शक भी इसे महसूस करेंगे।”

वहीं, सिद्धार्थ मल्होत्रा कहते हैं, “मुझे लगता है कि ‘परम सुंदरी’ के ज़रिए मैं उस तरह के रोमांस को फिर से जी रहा हूँ जो मुझे बचपन में पसंद था—हालाँकि, इस बार इसे एक नए और बिल्कुल अलग अंदाज़ में पेश किया गया है।

परम में दिल्ली के एक लड़के का आकर्षण है और उसकी प्रेम कहानी दो दुनियाओं को एक साथ लाती है। हम चाहते थे कि फिल्म भी इसकी कहानी जितनी ही खूबसूरत लगे। मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को इसे देखने में उतना ही मज़ा आएगा जितना हमें इसे बनाने में आया।”

निर्देशक तुषार जलोटा ने कहा, “परम सुंदरी दो अलग-अलग दुनियाओं की कहानी है, जो दिखाती है कि कैसे दो अलग-अलग लोग मिलकर एक खूबसूरत दुनिया बना सकते हैं। केरल ने हमें देखने में एक अद्भुत जगह दी है, और कहानी ने हमें भावनात्मक रूप से एक गहरा एहसास दिया है।”

संगीत का जादू

फिल्म का संगीत सचिन-जिगर ने दिया है और बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं। ट्रेलर के साथ-साथ गाने भी हिट हो रहे हैं। ‘परदेसिया’ पहले ही हिट हो चुका है और लोगों को बारिश वाला गाना ‘भीगी सारी’ भी खूब पसंद आ रहा है।