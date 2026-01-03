Jan Nayagan Trailer Out: थलपति विजय की आखिरी फिल्म का ट्रेलर रिलीज

विलेन के रोल में नजर आ रहे बॉबी देओल

Jan Nayagan Trailer Out, (आज समाज), मुंबई: साउथ सुपरस्टार थलपति विजय लंबे समय से एक फिल्म को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में चल रहे हैं। वो फिल्म है जन नायगन, जो हिंदी भाषा में जन नेता के नाम से रिलीज होगी। ये विजय की आखिरी फिल्म होने वाली है। ऐसे में उनके तमाम फैंस इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। वहीं उन्होंने ट्रेलर रिलीज करके लोगों की एक्साइटमेंट और भी बढ़ा दी है। 3 जनवरी की शाम इस पिक्चर का ट्रेलर सामने आया, जिसमें उनके साथ बॉबी देओल भी नजर आ रहे हैं।

धांसू डायलॉग से होती है ट्रेलर की शुरूआत

ट्रेलर की शुरूआत एक धांसू डायलॉग से होती है। एक आदमी की आवाज सुनाई देती है, जो किसी को विजय का नाम भेजता है और कहता है कि पता करो कि ये आदमी कौन है। जिस आदमी से विजय के बारे में पूछा जाता है वो कहता है, तुमने बड़े-बड़े क्रिमिनल का नाम तो सुना होगा, लेकिन उन क्रिमिनल का किंग कौन है, पता है? लोग उसे बुलाते हैं थलपति। उसे टच मत करना। काट डालेगा। इस डायलॉग के साथ ही एक्शन अवतार में विजय की एंट्री होती है।

बॉबी देओल का निगेटिव रोल

विजय पुलिस के रोल में नजर आ रहे हैं। वो आम लोगों के साथ अच्छे से पेश आते हैं, लेकिन क्रिमिनल के लिए वो घातक हो जाते हैं। इस ट्रेलर में उनका अंदाज, डायलॉग डिलीवरी, सबकुछ जबरदस्त लग रहा है। वो दुश्मनों पर हावी होते दिख रहे हैं। उसके बाद एंट्री होती है बॉबी देओल की, जो इसमें विलेन के रोल में नजर आ रहे हैं। निगेटिव रोल में बॉबी देओल खौफ पैदा करने का काम कर रहे हैं।

9 जनवरी को रिलीज होगी फिल्म

बॉबी देओल का जो किरदार है, उसके बारे में ट्रेलर में दिखाया गया है कि वो भारत के खिलाफ कोई साजिश रच रहा है। थलपति विजय का काम है उसकी साजिश को नाकाम करना। ऐसे में दोनों की टक्कर होने वाली है। बॉबी देओल और विजय एक दूसरे से भिड़ते नजर आएंगे। ये फिल्म 9 जनवरी को तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषा में रिलीज होने वाली है।