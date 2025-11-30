Tamil Nadu’s Bus Accident, (आज समाज), चेन्नई : तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में दो बसों की आपसी टक्कर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसके बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 20 यात्रियों के घायल होने की सूचना है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लेते हुए शवों को कब्जे में लिया और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका उपचार जारी है।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई

घटना की पुष्टि करते हुए शिवगंगा जिले के पुलिस अधीक्षक शिवा प्रसाद ने बताया कि दो बसों की भीषण टक्कर से हुए हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई घायलों को शिवगंगा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों में बच्चे भी शामिल हैं।

दोनों बसें एक संकरी सड़क पर विपरीत दिशाओं से आ रही थी

बता दें कि या घटना रविवार शाम तब हुई, जब दोनों बसें एक संकरी सड़क पर विपरीत दिशाओं से आ रही थी। एक बस कराईकुडी जा रही थी और दूसरी मदुरै की तरफ जा रही थी, तभी थिरुपथुर के पास दोनों बसों की आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर लगने से कई यात्री गाड़ियों के अंदर फंस गए, जिन्हे स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। कुछ यात्री बेहोश पड़े थे, कुछ दर्द से चिल्ला रहे थे। पुलिस का कहना है कि हादसे की वजह क्या रही इसकी अभी जांच की जा रही है। अभी स्पष्ट नहीं है कि हादसा ओवरस्पीडिंग वजह से हुआ या कम दृश्यता या फिर ड्राइवर की थकान की वजह से हुआ। अभी जांच जारी है।

ये भी पढ़ें: Panipat News : रेलवे ट्रैक पर पुलिस ने बचाई महिला पैसेंजर की जान, एसपी रेलवे ने की इनाम देने की घोषणा