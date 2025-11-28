Saharanpur Accident : सहारनपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, एक ही झटके में बच्चों समेत छह जिंदगियां खत्म

By
Anurekha Lambra
-
0
28
Saharanpur Accident, (आज समाज), सहारनपुर : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें बच्चों सहित 6 लोगों से ज्यादा की मौत हो गई। बता दें कि एक तेज रफ़्तार बेकाबू डंपर साथ में चल रही कार पर पलट गया। हादसा इतना भयंकर था कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और और कार सवार परिवार के चारों लोगों की मौत हो गई।

कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि जैसे ही कार गांव की सीमा छोड़कर एक्सप्रेसवे पर चढ़ी, उसी वक्त देहरादून की तरफ से तेज रफ्तार में खनिज से भरा एक डंपर आ रहा था, कार को सामने देखकर डंपर चालक ने अचानक ब्रेक लगाए, लेकिन रफ्तार इतनी तेज थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कड़ी मशक्कत के बाद निकलवाया गया। जेसीबी की सहायता से क्षतिग्रस्त वाहन को डंपर के नीचे से निकलवाया गया।

तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर कार पर पलट गया

जानकारी मुताबिक सहारनपुर के सैय्यद माजरा गांव निवासी एक परिवार कार से कहीं जा रहा था, जैसे ही कार गांव की सीमा पार करके एक्सप्रेसवे पर पहुंची, तो उसी समय देहरादून की दिशा से तेज रफ्तार में खनिज से भरा एक डंपर आ रहा था। जो अनियंत्रित होकर कार पर पलट गया। हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और जाम लगा दिया। कार में सवार परिवार कहां जा रहा था। इसकी जानकारी पुलिस जुटा रही है। एक्सप्रेसवे पर कुछ समय के लिए यातायात रोककर बचाव कार्य चलाया गया। फिलहाल पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया है और हादसे की जांच जारी है।

