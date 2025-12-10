Tragic Accident On NH 44, (आज समाज), करनाल : हरियाणा के करनाल जिले घरौंडा में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें शादी के माहौल गम में बदल गया। बता दें कि गांव रसीन ने पलहेड़ी बारात रही थी, तभी घरौंडा विश्राम गृह के सामने बारात में जा रही सात गाड़ियों को ट्रक ने रौंद दिया। इस हादसेमें करीब दो दर्जन बाराती घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिन्हें करनाल रेफर किया गया। इनमें से कइयों हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद जीटी रोड पर लंबा जाम लग गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल जायजा लिया और मामले जांच शुरू की।

सवारियां बुरी तरह घायल हो गईं और गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई

जानकारी मुताबिक रसीन से पहलेड़ी गांव शादी में शिरकत करने जा रही बारात की गाड़ियां नेशनल हाईवे 44 पर एक ओर खड़ी थी और वहां दूल्हे की गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, तभी अचानक पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने एक के बाद एक सभी गाड़ियों को चपेट में ले लिया, जब तक कोई कुछ समझ पाता कुछ ही पलों में खुशी का माहौल चीख-पुकार में बदल गया। हादसे में इन गाड़ियों में बैठी सवारियां बुरी तरह घायल हो गईं और गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई।

सात गाड़ियों में तकरीबन 70 से 80 लोग बैठे हुए थे

इनमें ज्यादातर किराए की गाड़ियां शामिल थीं। घटना स्थल पर मौजूद बारातियों ने बताया इस सात गाड़ियों में तकरीबन 70 से 80 लोग बैठे हुए थे, जिनमें महिलाएं और छोटे-छोटे बच्चे भी थे। बताया जा रहा है कि एक इनोवा गाड़ी में बैठे यात्रियों सहित तीन लोग ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि बाकि सभी बारातियों को चोटें आई हैं। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक सहित मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

