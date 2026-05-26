Major Accident in Odisha: ओडिशा में दर्दनाक हादसा, सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत

Major Accident in Odisha: मंगलवार को ओडिशा के कालाहांडी जिले में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जहां एक बन रहे सेप्टिक टैंक के अंदर कथित तौर पर दम घुटने से छह लोगों की जान चली गई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह दुखद घटना मदनपुर-रामपुर पुलिस स्टेशन इलाके के करियाखुंटा गांव में हुई।

खबर है कि घटना के दौरान एक और व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। अधिकारियों ने बाद में मृतकों के शव उनके परिवारों को सौंप दिए।

हादसा कैसे हुआ?

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जब हादसा हुआ तो पीड़ित बन रहे सेप्टिक टैंक के अंदर काम कर रहे थे। कंस्ट्रक्शन के दौरान, टैंक का एक हिस्सा खुल गया और बिल्डर गलती से अंदर फिसल गया।

जैसे ही दूसरे लोग उसे बचाने के लिए एक के बाद एक अंदर दौड़े, वे भी टैंक के अंदर फंस गए। अधिकारियों को शक है कि ज़हरीली गैस जमा होने या ऑक्सीजन की कमी की वजह से मज़दूरों का दम घुट गया।

घटना की जानकारी मिलने के बाद, पुलिस टीम और बचावकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और पीड़ितों को टैंक से बाहर निकाला।

अस्पताल में छह मृत घोषित

सभी पीड़ितों को मदनपुर-रामपुर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (CHC) ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने छह लोगों को मृत घोषित कर दिया।

पुलिस के अनुसार, मरने वालों में तीन राजमिस्त्री, एक मज़दूर, सेप्टिक टैंक का कॉन्ट्रैक्टर और उसका बेटा शामिल हैं।

पीड़ितों की पहचान इस तरह हुई है:

निमाई पाल (48)

आकाश पाल (28)

अदल माझी (55)

मनोरंजन हाटी (27)

छंदा जाल (32)

बिपुल जाल (30)

ओडिशा के CM ने मुआवज़े की घोषणा की

इस दुखद घटना पर गहरा दुख जताते हुए, मोहन चरण माझी ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि हर पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष (CMRF) से ₹4 लाख मुआवज़ा मिलेगा।

इस बीच, कालाहांडी कलेक्टर सचिन पावर ने बताया कि ज़िला प्रशासन ने पीड़ितों के अंतिम संस्कार में मदद के लिए हर परिवार को ₹30,000 भी जारी किए हैं।

राज्य मंत्री ने घटना पर प्रतिक्रिया दी

राज्य मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि सरकार लगातार यह पक्का करने के लिए काम कर रही है कि राज्य में कहीं भी ऐसे हादसे न हों।

उन्होंने आगे कहा कि जब भी ऐसी बुरी घटनाएं होती हैं, तो अधिकारी और भी ज़्यादा सावधान हो जाते हैं और भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं से बचने के लिए कड़े बचाव के कदम उठाते हैं।