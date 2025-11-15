Traffic Rules Fine : ट्रैफ़िक पुलिस की सख़्त कार्रवाई उल्लंघनों पर भारी जुर्माना , देखे लिस्ट

Traffic Rules Fine (आज समाज) : देश में हर साल लाखों सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत या गंभीर चोटें आती हैं। सरकार सड़क सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए लगातार कदम उठा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग ट्रैफ़िक नियमों का पालन नहीं करते।

ऐसे में ट्रैफ़िक पुलिस सख़्त कार्रवाई करती है और विभिन्न उल्लंघनों पर भारी जुर्माना लगाती है। ये नियम न केवल सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए, बल्कि ट्रैफ़िक सुरक्षा के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी बनाए गए हैं।

बिना हेलमेट पर जुर्माना

दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस के अनुसार, अगर कोई बाइक या स्कूटर सवार हेलमेट नियम का पालन नहीं करता है, तो उस पर ₹1,000 तक का जुर्माना लग सकता है। साथ ही, उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी तीन महीने तक के लिए निलंबित किया जा सकता है। यह सख़्त नियम हेलमेट न पहनने से होने वाली सिर की गंभीर चोटों और मौतों को कम करने के लिए बनाया गया है।

गाड़ी चलाते समय फ़ोन इइस्तेमाल पर जुर्माना

मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल सड़क दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण है। इसलिए, गाड़ी चलाते समय फ़ोन का इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर ₹5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम सभी प्रकार के वाहनों पर लागू होता है, ताकि चालकों का ध्यान भंग न हो और दुर्घटनाएँ रुकें।

दस्तावेज न होने पर भारी जुर्माना

ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर ₹5,000 का जुर्माना और बीमा न होने पर ₹2,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, तीन महीने की जेल और सामुदायिक सेवा का भी प्रावधान है। अगर किसी वाहन में प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं है, तो ₹10,000 का जुर्माना लगाया जाता है। अगर दोबारा बिना बीमा के पकड़ा जाता है, तो जुर्माना बढ़कर ₹4,000 हो जाता है।

तीन लोगों को बिठाना गैरकानूनी

बाइक पर तीन लोगों को बिठाना गैरकानूनी माना जाता है और इस नियम का उल्लंघन करने पर ₹1,000 का जुर्माना लगता है। सड़क पर खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने या रेसिंग करने पर ₹5,000 का जुर्माना लगता है। इसके अलावा, अगर कोई वाहन एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देता है, तो उस पर ₹10,000 का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

ट्रैफ़िक सिग्नल का उल्लंघन

ट्रैफ़िक सिग्नल का उल्लंघन करना एक गंभीर यातायात उल्लंघन है और इसके लिए ₹5,000 का जुर्माना है। वहीं, वाहन में ओवरलोडिंग करने पर ₹20,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और यातायात नियंत्रण बनाए रखना है।

नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर भारी जुर्माना

अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके अभिभावक पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें तीन साल तक की जेल और वाहन का पंजीकरण रद्द करना शामिल है। नाबालिगों को 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।

