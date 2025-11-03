Punjab News Update : रिवायती पार्टियों ने पंजाब को नशे की दलदल में धकेला : मान

कहा, सुखबीर बादल श्री अकाल तख्त साहिब पर गुनाह कबूल कर मुकर गए, लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे

Punjab News Update (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब को नशों की दलदल में धकेलने वाली पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार को प्रदेश के माथे से नशों का कलंक हटाने के लिए युद्ध नशे के विरुद्ध जैसी मुहिम चलानी पड़ रही हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली सरकारों ने नशा तस्करों पर नकेल नहीं कसी जिसके कारण हजारों नौजवान मौत के मुंह में चले गए। अब हम नशा तस्करों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं जबकि पारंपरिक पार्टियां संरक्षण देती थी।

जेल में बंद मजीठिया के पक्ष में अन्य नेताओं का आना शर्मनाक

नाभा जेल में बंद पूर्व अकाली मंत्री बिक्रम मजीठिया के पक्ष में आए पारंपरिक पार्टियों के नेताओं पर तीखा निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कितनी हैरानी की बात है कि जो नेता नशा तस्करी के आरोपों का सामना कर रहा हो, उसके पक्ष में कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी, प्रताप सिंह बाजवा, सुखपाल सिंह खैहरा, भाजपा नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह और रवनीत सिंह बिट्टू ने खुलकर बयानबाजी की।

उन्होंने कहा कि इससे पारंपरिक पार्टियों की आपसी मिलीभगत सामने आई है जो सत्ता में होने पर एक-दूसरे के काले कारनामों पर पर्दा डालती रही हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन पार्टियों के पास कोई एजेंडा नहीं है जिसके कारण वे उन पर निजी दुष्प्रचार कर रहे हैं।

हरसिमरत बादल के बयान पर कसा तंज

लोक सभा सदस्य हरसिमरत कौर बादल द्वारा यह दावा करने पर कि अकाली-भाजपा की सरकार के समय लोगों को चिट्टे का नाम तक नहीं पता था तो मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि यह बात ह्यसचह्ण है क्योंकि उस समय चिट्टे को मजीठिया कहा जाता था। उन्होंने कहा कि अकलियों की सरकार के समय चिट्टा और मजीठिया समानार्थी शब्द थे क्योंकि उस समय लाल बत्ती वाली गाड़ियों में चिट्टा सप्लाई होता था।

बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा पंजाब की आर्थिक लूट करने की एक और मिसाल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मजीठिया ने पंजाब में अपनी कंपनी के सोलर प्लांट लगाकर खुद ही 15 रुपए प्रति यूनिट सरकार को बेचने के लिए समझौते किए जिससे पंजाब को बड़ा नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इन समझौतों को रद्द करने की कानूनी लड़ाई लड़ रही है।

ये भी पढ़ें : Chandigarh Crime News : 1.4 किलो हेरोइन सहित नशा तस्कर काबू