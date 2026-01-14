India-US Trade Deal : भारत और अमेरिका के बीच जारी रहेगी व्यापार वार्ता : एस. जयशंकर

India-US Trade Deal : भारत और अमेरिका के बीच जारी रहेगी व्यापार वार्ता : एस. जयशंकर

कहा, व्यापार वार्ता के साथ अन्य अहम मुद्दों पर भी दोनों देशों में वार्ता जारी

India-US Trade Deal (आज समाज), नई दिल्ली : भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर लगातार गतिरोध जारी है। दोनों देश कई दौर की वार्ता कर चुके हैं लेकिन अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। अमेरिका की तरफ से लगातार इस मामले में जारी किए जा रहे बयान इसकी पेंचीदगी को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं।

अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक ने पिछले सप्ताह कहा था कि 2025 में समझौता नहीं हो सका क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया, क्योंकि भारतीय पक्ष इस डील से सहज नहीं था। इस दावे को भारत सरकार ने तुरंत खारिज कर दिया। अमेरिका के साथ ट्रेड डील की तमाम खबरों के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो ने मंगलवार को एक-दूसरे से फोन पर बातचीत की।

फोन पर वार्ता पर यह बोले जयशंकर

जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अभी-अभी मार्को रूबियो के साथ एक अच्छी बातचीत खत्म हुई। हमने व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों, परमाणु सहयोग, रक्षा और ऊर्जा पर चर्चा की।” उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इन मुद्दों के साथ-साथ और अन्य मुद्दों पर संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए हैं। इस दौरान व्यापार, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की हई। यह चर्चा ऐसे समय हुई है जब दोनों देशों के बीच व्यापार से जुड़े मामलों पर मतभेदों के कारण द्विपक्षीय संबंधों में महीनों से तनाव बना हुआ है।

सर्जियो गोर ने दिया था बड़ा बयान

गौर करने वाली ये है कि दोनों विदेश मंत्रियों के बीच फोन पर बातचीत अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के इस ऐलान के एक दिन बाद हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों पक्ष ट्रेड डील को पूरा करने के लिए एक्टिव रूप से बातचीत कर रहे हैं और ट्रेड पर अगली बातचीत अगले सप्ताह होगी। गोर ने सोशल मीडिया पर कहा कि रूबियो की जयशंकर के साथ सकारात्मक बातचीत हुई और दोनों नेताओं ने हमारे द्विपक्षीय व्यापार बातचीत, महत्वपूर्ण खनिजों और अगले महीने होने वाली संभावित बैठक के बारे में अगले कदमों पर चर्चा की।

