India-US Trade Deal : भारत के साथ जल्द होगी ट्रेड डील : ट्रंप

कहा, भारत और अमेरिका के आपस में बेहतरीन रिश्ते, एक बार फिर अलापा भारत-पाक युद्ध रुकवाने का राग

India-US Trade Deal (आज समाज), बिजनेस डेस्क : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बार फिर से यह बात दोहराई है कि भारत और अमेरिका के बीच बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं और भविष्य में भी यह आपस में बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में काम करेंगे। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता जारी है और जल्द ही वे ट्रेड डील पर हस्ताक्षर करेंगे।

ट्रंप ने ये बातें बुधवार (29 अक्टूबर) को साउथ कोरिया में हो रही एपेक असियान समिट में कहीं। इसी बीच एक बार फिर से ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध रुकवाने का दाव किया। ट्रंप ने कहा कि जब दोनों देश लड़ रहे थे तो मैंने दोनों से जंग रोकने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। फिर उन्होंने दोनों देशों पर 250% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। इसके दो दिन बाद दोनों ने फोन किया और सीजफायर पर सहमति जता दी।

इसलिए खराब हुए थे भारत-अमेरिका के रिश्ते

भारत और अमेरिका के बीच सबकुछ सामान्य चल रहा था। फरवरी 2025 में ट्रंप औ मोदी के बीच हुई मुलाकात में दोनों देशों के मुखिया ने 2030 तक आपसी व्यापार 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने की बात कही थी। लेकिन जून में स्थिति उस समय बदल गई जब ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध रुकवाने की बात कही। ट्रंप के बयान के बाद जहां पाकिस्तान ने अमेरिका के राष्टÑपति के दावे को मानते हुए ट्रंप का धन्यवाद किया वहीं भारत ने इस बात से पूरी तरह मनाही कर दी की युद्ध रोकने में टंÑप की किसी तरह की भूमिका रही। इसी बात से ट्रंप नाराज हो गया और भारत व अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते बिगड़ने लगे।

जुलाई में भारत पर की टैरिफ की घोषणा

ट्रंप ने भारत पर गुस्सा जाहिर करते हुए जुलाई अंत में 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। इसके एक दिन बाद ही ट्रंप ने इस टैरिफ को बढ़ाकर 50 प्रशित कर दिया। जिसके पीछे का कारण भारत द्वारा रूस से कच्चा तेल आयात करना बताया गया। ट्रंप ने कहा कि भारत रूस से कच्चा तेल आयात करके उसे वित्तीय मदद कर रहा है जिसका प्रयोग रूस अपने युद्ध में कर रहा है जोकि यूक्रेन के खिलाफ चल रहा है।

भारत ने की थी दबाव में न झुकने की बात

भारत ने अमेरिका टैरिफ के अनुचित बताते हुए किसी तरह के दबाव में न आने की बात कही थी। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर बीते हफ्ते कहा था- भारत जल्दबाजी में सौदे और सिर पर बंदूक रखकर डील नहीं करता है। गोयल ने कहा कि किसी भी ट्रेड डील को लॉन्ग टर्म नजरिए से देखा जाना चाहिए। भारत कभी भी जल्दबाजी में या किसी आवेश में आकर फैसला नहीं करता है। हाई टैरिफ से निपटने के लिए भारत नए मार्केट की तलाश भी कर रहा है। अपनी शर्तों पर डील करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ट्रेड डील हमेशा लॉन्ग टर्म नजरिए से की जाती है।