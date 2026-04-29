Toxic Release Date: 4 जून को नहीं आएगी ‘टॉक्सिक’, मेकर्स की चाल, बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर 2’ को देगी कड़ी टक्कर

Toxic Release Date: यश स्टारर, जिसका पूरे भारत में बेसब्री से इंतज़ार था, फिल्म टॉक्सिक की रिलीज़ डेट एक बार फिर आगे बढ़ा दी गई है। पहले यह फिल्म 4 जून को थिएटर में रिलीज़ होने वाली थी ताकि धुरंधर 2 से क्लैश न हो, लेकिन मेकर्स ने अब इसे और आगे बढ़ाने का फैसला किया है—लेकिन डर से नहीं। यह कदम फिल्म के ग्लोबल असर को ज़्यादा से ज़्यादा करने की एक सोची-समझी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है।

एक स्ट्रेटेजिक कदम, कोई रुकावट नहीं

KVN प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के सपोर्ट से बनी, टॉक्सिक को सिनेमाकॉन में ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला। इंटरनेशनल चर्चा से उत्साहित होकर, मेकर्स अब इसे बड़े पैमाने पर ग्लोबल रोलआउट पक्का करने के लिए अपने रिलीज़ प्लान पर फिर से काम कर रहे हैं।

यश ने देरी कन्फर्म की

सोशल मीडिया पर, यश ने इस फैसले के बारे में बताते हुए एक ऑफिशियल बयान शेयर किया। उन्होंने टॉक्सिक को एक बहुत ही पर्सनल प्रोजेक्ट बताया और इस बात पर ज़ोर दिया कि सिनेमाकॉन में ग्लोबल तारीफ़ ने उनके इस विश्वास को और मज़बूत किया कि फिल्म को दुनिया भर में एक स्टेज मिलना चाहिए।

“कुछ फिल्में हम बनाते हैं, और कुछ फिल्में हमें याद दिलाती हैं कि हमें सिनेमा से प्यार क्यों हुआ। टॉक्सिक मेरे लिए वही सफ़र है। सिनेमाकॉन में मिले रिस्पॉन्स ने इस फिल्म को दुनिया भर के दर्शकों तक सबसे अच्छे तरीके से पहुंचाने के हमारे विज़न को और मज़बूत किया है।”

फिल्म तैयार, रिलीज़ स्ट्रैटेजी पर फिर से काम हो रहा है

यश ने कन्फर्म किया कि फिल्म पहले ही पूरी हो चुकी है। टीम अभी नई रिलीज़ डेट तय करने से पहले ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टनरशिप को एक साथ लाने पर फोकस कर रही है।

“टॉक्सिक तैयार है। हम अब ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टनरशिप को एक साथ लाने पर काम कर रहे हैं। इसीलिए हमने रिलीज़ टाइमलाइन पर फिर से सोचने का फैसला किया है। हम 4 जून को नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम जल्द ही एक नई ग्लोबल रिलीज़ डेट के साथ वापस आएंगे।”

‘धुरंधर 2’ से भी बड़ा लक्ष्य

सीधे नाम लिए बिना, यश ने इंडियन सिनेमा के लिए ग्लोबल लेवल पर स्टैंडर्ड बढ़ाने का इशारा किया—शायद टॉक्सिक को बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर 2 से बेहतर परफॉर्म करने के लिए तैयार करना।

आगे क्या? हालांकि नई रिलीज़ डेट अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। KGF चैप्टर 2 की ज़बरदस्त सफलता के बाद, यश का ग्लोबल स्टारडम और भी मज़बूत हुआ है। अब, टॉक्सिक के साथ, वह चीज़ों को अगले लेवल पर ले जाने के लिए तैयार लग रहे हैं।

यह देरी शायद वह मास्टरस्ट्रोक हो सकती है जो टॉक्सिक को ग्लोबल ब्लॉकबस्टर बना दे। अगर इसे सही तरीके से किया गया, तो यह फ़िल्म न केवल इंडियन बॉक्स ऑफ़िस पर छा सकती है, बल्कि दुनिया भर में नए बेंचमार्क भी सेट कर सकती है।