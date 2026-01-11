Toxic Cast Fees: यश ने ली तगड़ी रकम! ‘टॉक्सिक’ की सबसे महंगी एक्ट्रेस कौन?

Toxic Cast Fees: साउथ सुपरस्टार यश की आने वाली फिल्म ‘टॉक्सिक’ अनाउंसमेंट के बाद से ही सुर्खियों में है। एक्टर के जन्मदिन पर रिलीज़ हुए टीज़र ने पहले ही फैंस के बीच ज़बरदस्त बज बना दिया है। इस फिल्म में यश के साथ साउथ और बॉलीवुड की पांच एक्ट्रेस नज़र आएंगी, जिससे यह हाल के समय के सबसे ज़्यादा स्टार-स्टडेड प्रोजेक्ट्स में से एक बन गई है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यश ने चार साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी के लिए मोटी फीस ली है। यहां टॉक्सिक की कास्ट को कथित तौर पर कितनी फीस मिल रही है, इसकी पूरी जानकारी दी गई है।

नोट: ये आंकड़े मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं।

यश

यश चार साल बाद टॉक्सिक के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जिसमें वह राया का किरदार निभाते नज़र आएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म के लिए एक्टर ने 50 करोड़ रुपये की भारी भरकम फीस ली है, जिससे वह इस प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले स्टार बन गए हैं।

कियारा आडवाणी

बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी कथित तौर पर टॉक्सिक में अपने रोल के लिए 15 करोड़ रुपये चार्ज कर रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनकी फीस कथित तौर पर साउथ सुपरस्टार नयनतारा से ज़्यादा है, जिससे वह फिल्म में सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस में से एक बन गई हैं।

नयनतारा

पॉपुलर साउथ एक्ट्रेस नयनतारा भी टॉक्सिक में नज़र आएंगी। फिल्म से उनका पहला लुक पहले ही काफी ध्यान खींच चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्हें अपने रोल के लिए लगभग 12-18 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

रुक्मिणी वसंत

एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत, जो फिल्म में मेलिसा का किरदार निभाती नज़र आएंगी, ने कथित तौर पर टॉक्सिक में अपने रोल के लिए 3-5 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं।

हुमा कुरैशी

टॉक्सिक से हुमा कुरैशी का पहला लुक काफी अलग और दिलचस्प था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्ट्रेस को फिल्म में अपनी भूमिका के लिए 2-3 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

तारा सुतारिया

फैंस टॉक्सिक में तारा सुतारिया को एक दमदार और स्टाइलिश अवतार में देखने के लिए उत्साहित हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, मेकर्स ने उन्हें फिल्म के लिए लगभग 2-3 करोड़ रुपये दिए हैं।

‘टॉक्सिक’ रिलीज़ डेट और बजट

गीतू मोहनदास द्वारा निर्देशित, टॉक्सिक कथित तौर पर 300-600 करोड़ रुपये के बड़े बजट पर बनाई गई है। बहुप्रतीक्षित यश स्टारर फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है।