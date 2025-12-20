Toshakhana Case: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17 साल की सज़ा

Imran Khan & Bushra Bibi Sentenced, (आज समाज), इस्लामाबाद: संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) की एक विशेष अदालत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक और देश के प्रधानमंत्री रह चुके इमरान खान (Imran Khan) व उनकी पत्नी बुशरा बीबी (Bushra Bibi) को तोशाखाना-2 (Toshakhana-2) मामले में 17 साल जेल की सजा सुनाई है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अरजुमंद ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में हुई सुनवाई के दौरान फैसला सुनाया। इमरान इसी जेल में कैद हैं।

दंपति पर 16.4 मिलियन रुपए का जुर्माना भी लगाया

एक मीडिया रिपोर्ट में कोर्ट के आदेश की कॉपी का हवाला देते हुए बताया गया कि इमरान खान की उम्र ज्यादा होने और बुशरा बीबी के महिला होने के कारण नरम रुख अपनाते हुए कम सजा दी गई है। दंपति पर 16.4 मिलियन रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कानून के अनुसार, जुर्माना न देने पर अतिरिक्त जेल की सजा होगी।

महंगे बुल्गारी ज्वेलरी सेट की खरीद से जुड़ा है मामला

रिपोर्ट के मुताबिक यह मामला एक महंगे बुल्गारी ज्वेलरी सेट की खरीद से जुड़ा है, जो मई 2021 में एक आधिकारिक यात्रा के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस ने इमरान को बहुत कम कीमत पर गिफ्ट किया था। रिपोर्ट में बताया गया है कि इमरान को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 34 (सामान्य इरादा) और 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10 साल की कड़ी कैद और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) (सरकारी कर्मचारियों द्वारा आपराधिक कदाचार) के तहत सात साल की सजा दी गई। इसमें आगे बताया गया कि उनकी पत्नी, बुशरा बीबी को भी इन्हीं प्रावधानों के तहत कुल 17 साल जेल की सजा सुनाई गई।

इमरान फैसले को हाई कोर्ट में दे सकते हैं चुनौती

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दोषियों को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 382-बी (जेल की सजा देते समय हिरासत की अवधि पर विचार करना) का लाभ दिया गया है। फैसले के बाद, इमरान और बुशरा की कानूनी टीमों ने हाई कोर्ट में फैसले को चुनौती देने का इरादा जताया। दोनों पर पिछले साल दिसंबर में इस मामले में आरोप तय किए गए थे।

दंपति ने अक्टूबर में सभी आरोपों से किया था इनकार

मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि इस साल अक्टूबर में, इमरान और बुशरा बीबी ने मामले में सभी आरोपों से इनकार किया था। एक विशेष अदालत के सामने सीआरपीसी की धारा 342 के तहत अपना बयान दर्ज कराते हुए, इमरान ने आरोप लगाया था कि पूरा मामला दुर्भावनापूर्ण, मनगढ़ंत और राजनीतिक रूप से रचा गया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि वह पाकिस्तान दंड संहिता के तहत सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते हैं, और यह तर्क दिया कि प्रधानमंत्री के तौर पर भी उन्हें उपहार के खास डिटेल्स के बारे में पता नहीं था, जो उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी को दिया गया था।

हमने तोशाखाना नीति का अक्षरश: पालन किया : इमरान

रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के संस्थापक ने अपने बयान में कहा था कि तोशाखाना नीति 2018 के अनुसार उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था और कहा कि उपहार की सूचना पीएम कार्यालय प्रोटोकॉल अनुभाग को दी गई थी, उसका मूल्यांकन किया गया था, और राष्ट्रीय खजाने में भुगतान जमा करने के बाद कानूनी रूप से उसे रखा गया था। उन्होंने कहा, हमने तोशाखाना नीति का अक्षरश: पालन किया।

