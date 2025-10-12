Top Trending Films on OTT: थिएटर में फ्लॉप लेकिन ओटीटी पर मचा रही धमाल! 2 घंटे 2 मिनट की ‘धड़क 2’ बनी टॉप 5 ट्रेंडिंग फिल्म

Top Trending Films on OTT: हर हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर नई फिल्में आती हैं, लेकिन सभी सिनेमाघरों में दर्शकों का दिल नहीं जीत पातीं। दिलचस्प बात यह है कि कुछ फिल्में जो बड़े पर्दे पर दर्शकों का ध्यान नहीं खींच पातीं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आते ही उन्हें बड़ी सफलता मिल जाती है। ऐसी ही एक फिल्म – एक रोमांटिक ड्रामा जिसने सिनेमाघरों में मुश्किल से ही अपनी छाप छोड़ी – अब नेटफ्लिक्स पर 5वें नंबर पर ट्रेंड कर रही है।

फिल्म: ‘धड़क 2’

यह फिल्म 2025 में रिलीज़ होने वाली ‘धड़क 2’ है। सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी अभिनीत यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन ओटीटी पर एक बड़ी हिट साबित हुई है। मुख्य भूमिकाओं के अलावा, नितिन शर्मा, सौरभ सचदेवा, ज़ाकिर हुसैन और दीक्षा जोशी भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं।

एक दिल को छू लेने वाली कहानी

यह फिल्म भारतीय समाज में जाति-आधारित भेदभाव के गहरे भावनात्मक और संवेदनशील मुद्दे को उजागर करती है। कई मार्मिक दृश्यों के साथ, धड़क 2 दर्शकों के दिलों को छूती है। अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा है, तो अपने संदेश और अभिनय के लिए यह फिल्म आपके समय के लायक है।

बॉक्स ऑफिस फ्लॉप से ​​ओटीटी हिट

हालांकि धड़क 2 को मिली-जुली समीक्षाएं मिलीं और सिनेमाघरों में दर्शकों को आकर्षित करने में नाकाम रही, लेकिन इसने ओटीटी पर शानदार वापसी की है और नेटफ्लिक्स पर पांचवें नंबर पर ट्रेंड कर रही है। ₹60 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने सिनेमाघरों में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया – लेकिन इसकी भावनात्मक गहराई और दमदार कहानी अब इसे ऑनलाइन वह पहचान दिला रही है जिसकी यह हकदार है।