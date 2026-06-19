Top Bold Movies: बोल्ड सीन्स से भरपूर हैं OTT की ये 5 फिल्में, अकेले में देखने में ही है समझदारी

Top Bold Movies: इस वीकेंड कुछ अलग देखने के लिए ढूंढ रहे हैं? इन विवादित फ़िल्मों ने अपने बोल्ड थीम, ज़बरदस्त कहानी और बेधड़क कहानियों की वजह से ध्यान खींचा।

जबकि कुछ को सेंसरशिप की दिक्कतों का सामना करना पड़ा और थिएटर में रिलीज़ होने में मुश्किल हुई, उन्हें आखिरकार OTT प्लेटफ़ॉर्म और डिजिटल चैनलों पर जगह मिल गई। यहाँ उन पाँच फ़िल्मों पर एक नज़र डालते हैं जिन्होंने सभी सही—और विवादित—कारणों से सुर्खियाँ बटोरीं।

गारबेज

Q के डायरेक्शन में बनी, गारबेज हाल के सालों की सबसे ज़्यादा चर्चित इंडिपेंडेंट फ़िल्मों में से एक है। 2018 में रिलीज़ हुई, इस फ़िल्म ने अपनी अलग कहानी और भड़काऊ थीम की वजह से काफ़ी चर्चा बटोरी। हालाँकि इसे थिएटर तक पहुँचने में मुश्किल हुई, लेकिन बाद में यह फ़िल्म स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए ज़्यादा दर्शकों तक पहुँच गई, जहाँ यह आज भी चर्चाओं में रहती है।

फ़ायर

भारत की सबसे ज़बरदस्त फ़िल्मों में से एक मानी जाने वाली, फ़ायर को दीपा मेहता ने लिखा और डायरेक्ट किया था। यह रोमांटिक ड्रामा पहचान, पर्सनल आज़ादी और सेम-सेक्स रिश्तों जैसे विषयों को दिखाता है। रिलीज़ होने पर, फ़िल्म को कड़े विरोध और विवादों का सामना करना पड़ा, और आखिरकार यह भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे ज़्यादा बहस वाली फ़िल्मों में से एक बन गई।

एंग्री इंडियन गॉडेसेस

2015 में रिलीज़ हुई, एंग्री इंडियन गॉडेसेस एक दमदार ड्रामा है जो दोस्ती, औरत होने और समाज की उम्मीदों के इर्द-गिर्द घूमती है। पान नलिन के डायरेक्शन में बनी इस फ़िल्म को इसकी बोल्ड कहानी और मज़बूत महिला-प्रधान कहानी के लिए तारीफ़ मिली। कुछ जगहों से आलोचना झेलने के बावजूद, इसे कई इंटरनेशनल फ़िल्म फ़ेस्टिवल में पहचान मिली।

पांच

मशहूर फ़िल्ममेकर अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बनी, पांच को भारत में कभी भी ऑफिशियल थिएटर रिलीज़ न मिलने के बावजूद कल्ट स्टेटस मिला। यह क्राइम थ्रिलर अपने रॉ ट्रीटमेंट, डार्क थीम और एजी स्टोरीटेलिंग के लिए मशहूर हुई। इतने सालों में, इसने सिनेमा के शौकीनों के बीच एक लॉयल फ़ैन फ़ॉलोइंग बनाई है।

अनफ़्रीडम

अनफ़्रीडम अपने सेंसिटिव थीम और सोशल कमेंट्री की वजह से अपने समय की सबसे विवादित फ़िल्मों में से एक बन गई। इस फ़िल्म का प्रीमियर इंटरनेशनल फ़िल्म फ़ेस्टिवल में हुआ और इसने ऐसे सब्जेक्ट्स पर काम करने के लिए बहुत ध्यान खींचा जिन्हें मेनस्ट्रीम इंडियन सिनेमा में बहुत कम दिखाया जाता है। हालाँकि इंडिया में इस पर कुछ पाबंदियाँ थीं, लेकिन आखिरकार यह डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए दर्शकों तक पहुँची।

एक अलग तरह की OTT वॉचलिस्ट

ये फ़िल्में भले ही मेनस्ट्रीम कमर्शियल एंटरटेनर न हों, लेकिन उन्होंने परंपराओं को चुनौती देने और मुश्किल सोशल थीम को दिखाने के लिए पहचान बनाई है। चाहे वह कॉन्ट्रोवर्शियल स्टोरीटेलिंग हो, अनकन्वेंशनल नैरेटिव हों, या बिना डरे फ़िल्ममेकिंग हो, हर टाइटल एक अनोखा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देता है जो रिलीज़ होने के सालों बाद भी बातचीत का विषय बना रहता है।