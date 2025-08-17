Top 7 Cheapest Hotels: पार्टनर संग स्टे का झंझट ख़त्म! ये 7 होटल चेन हैं कपल्स के लिए परफेक्ट

आज समाज, नई दिल्ली: Top 7 Cheapest Hotels: अगर आपको अपने पार्टनर के साथ घूमना पसंद है, तो आप शायद जानते होंगे कि होटलों में ठहरने की जगह ढूँढ़ना कितना मुश्किल होता है। यह प्रक्रिया निराशाजनक होती है, और लोग इसे आसान नहीं बनाते। शायद ही कोई बड़ी चेन हो जो अविवाहित जोड़ों को एक साथ कमरा बुक करने की अनुमति देती हो।

यह निश्चित रूप से हमारे समाज की पिछड़ी मानसिकता का नतीजा है। हालाँकि, किसी भरोसेमंद ग्रुप में कमरा बुक न कर पाना एक असुरक्षित अनुभव भी हो सकता है। इसलिए, यह जितना हम मानते हैं, उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, हमने उन होटल चेन की एक सूची बनाई है जो आपके पार्टनर के साथ होने पर आपको जज नहीं करेंगी।

1. स्टे अंकल

यह प्लेटफ़ॉर्म भारत में कपल्स के लिए सुरक्षित और आरामदायक आवास प्रदान करने पर केंद्रित होटल बुकिंग सेवाएँ प्रदान करता है। यह श्रृंखला एक ऐसा स्थान बनाने पर भी ज़ोर देती है जहाँ यौन-सकारात्मकता हो और जहाँ किसी भी तरह की आलोचना न की जाए। ऐसा करके, यह अविवाहित जोड़ों के लिए सुरक्षित प्रवास को बढ़ावा देता है। स्टे अंकल के 40 से ज़्यादा शहरों में होटल हैं और यह लगातार विस्तार कर रहा है।

2. फैबहोटल्स

फैबहोटल्स एक और ऐसी श्रृंखला है जो जोड़ों के लिए अनुकूल है। यह होटल समूह अविवाहित जोड़ों के लिए सुरक्षित है और एक विश्वसनीय प्रवास प्रदान करता है। इसकी बुकिंग प्रक्रिया काफी सरल है, इसलिए इसकी पहुँच कई समान श्रृंखलाओं से बेहतर है। विभिन्न भारतीय शहरों में होटलों की एक सूची उपलब्ध है, जो आपको अवकाश यात्रा के दौरान ठहरने में मदद करती है।

3. ओयो रूम्स

अविवाहित जोड़ों के लिए सुरक्षित और आसान होटल प्रवास के मामले में ओयो रूम्स शायद सबसे प्रसिद्ध श्रृंखलाओं में से एक है। इस श्रृंखला के अंतर्गत आने वाले अधिकांश होटलों की अच्छी बात यह है कि वे किफ़ायती हैं – इससे पहुँच बढ़ जाती है, जो कई होटल श्रृंखलाओं में नहीं होती।

4. ब्रेविस्टे

ब्रेविस्टे में अल्पकालिक आवास उपलब्ध हैं, खासकर उन जोड़ों और यात्रियों के लिए जो लचीले बुकिंग विकल्पों की तलाश में हैं। यह श्रृंखला बजट, स्थान और सुविधाओं के मामले में कई विकल्प प्रदान करती है। पूरे प्रवास और प्रक्रिया को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए, उनके पास लचीले चेक-इन और चेक-आउट समय हैं। इसलिए, ग्राहकों का अपने प्रवास पर नियंत्रण होता है, न कि ग्राहकों का।

5. मिस्टे

यह भी एक होटल बुकिंग प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें लचीले चेक-इन और चेक-आउट समय हैं। इसका मतलब है कि मिस्टे यात्रियों, खासकर जोड़ों, को सटीक समय-सीमा के लिए होटल के कमरे आरक्षित करने में सक्षम बनाने में माहिर है। यह इसे छोटे प्रवास, ठहराव और विभिन्न आवास आवश्यकताओं के लिए एकदम सही बनाता है। प्लेटफ़ॉर्म के अनुसार, विकल्प किफायती हैं, इसलिए प्लेटफ़ॉर्म से होटल बुक करने पर कोई खास वित्तीय बोझ नहीं पड़ता है।

6. लवस्टे

लवस्टे अपने कपल-फ्रेंडली होने के लिए जाना जाता है और इसका उद्देश्य अविवाहित जोड़ों के लिए एक आरामदायक और बिना किसी पूर्वाग्रह वाला माहौल बनाना है। बुकिंग प्लेटफ़ॉर्म एक ऐप भी प्रदान करता है जो इस प्रक्रिया को आसान बनाता है। कहा जाता है कि यह श्रृंखला उन समूहों में से एक है जो आखिरकार अविवाहित जोड़ों के लिए सुरक्षित रहने की स्थिति लेकर आई है।

7. ट्रीबो होटल्स

हालाँकि समूह ने शुरुआत में यात्रियों के लिए एक होटल श्रृंखला के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन इसने इस नाम के तहत कपल-फ्रेंडली होटल भी शामिल किए। होटल श्रृंखला के इस कदम के पीछे का विचार यह है कि नैतिक पुलिसिंग अक्सर अविवाहित जोड़ों के लिए छुट्टियों या यात्रा के अनुभव को खराब कर देती है। अलग-अलग शहरों में होटल हैं, इसलिए यह एक और फायदा है।