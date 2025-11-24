PM Modi Visit Kurukshetra: कल कुरुक्षेत्र में गुरु तेग बहादुर की याद में डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे पीएम मोदी

मुख्य मंच पर नीचे बैठेंगे पीएम मोदी

PM Modi Visit Kurukshetra, (आज समाज), कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यातिथि के रूप में शिरकत करेंगे। कुरुक्षेत्र में पीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए है। चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात है। पूरे जिले में हाई अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री करीब 3 बजकर 55 मिनट पर कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। सबसे पहले ज्योतिसर से पांचजन्य चौक का शुभारंभ करेंगे।

गुरु तेग बहादुर पर लगाई गई एग्जीबिशन का भी अवलोकन करेंगे पीएम

इसके बाद प्रधानमंत्री हरियाणा सीएम नायब सैनी के साथ ज्योतिसर में महाभारत अनुभव केंद्र जाएंगे। वहां से पीएम साढ़े चार बजे ज्योतिसर में आयोजित 350वें शहीदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। यहां वह सबसे पहले गुरु तेग बहादुर पर लगाई गई एग्जीबिशन देखेंगे। इसके बाद प्रार्थना और कीर्तन में शामिल होंगे। सेंड आर्ट म्यूजिकल शो भी होगा। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी गुरु तेग बहादुर की याद में नया सिक्का जारी करेंगे। इस दौरान पीएम गुरु की याद में एक डाक टिकट भी जारी करेंगे।

केवल सीएम नायब सैनी देंगे स्पीच

पीएम मोदी शहीदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में करीब ढाई घंटे रहेंगे। पीएम के इस शेड्यूल में सिर्फ हरियाणा सीएम नायब सैनी की स्पीच होगी। वह अपने संबोधन में पीएम का स्वागत करेंगे। सिरोपा भेंट किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री कॉफी टेबल बुक का अनावरण करेंगे।

शाम 5 बजे ब्रह्मसरोवर पर होगी ग्रुप फोटो

पांच बजे के करीब पीएम ब्रह्मसरोवर पहुंचेंगे, जहां वह ग्रुप फोटोग्राफ में शामिल होंगे। मंदिर में दर्शन और पूजा के बाद पीएम साढ़े बजे अंबाला से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।

25 एकड़ में बनाया गया मुख्य मंच, 350 बच्चियां कीर्तन करेंगी

मुख्य मंच को 25 एकड़ में बनाया गया है। इसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब विराजमान होंगे। मंच के एक तरफ 350 बच्चियां कीर्तन करेंगी, जबकि दूसरी तरफ पीएम मोदी और अन्य नेता बैठेंगे। इस मुख्य पंडाल कहीं पर भी बैठने के लिए कुर्सी नहीं होगी। सब नीचे जमीन पर ही बैठेंगे और गुरु ग्रंथ साहिब मंच से करीब ढाई फुट ऊपर विराजमान रहेंगे।

बंद रहेगा कुरुक्षेत्र-पिहोवा रोड

अब आमजन को परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस ने सख्त ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। पीएम की सुरक्षा के मद्देनजर कुरुक्षेत्र-पिहोवा रोड आम वाहनों के लिए पूरी तरह बंद रहेगा। इससे कुरुक्षेत्र-कैथल रोड पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ेगा। दिल्ली-चंडीगढ़ एनएच-44 (जीटी रोड) से ब्रह्मसरोवर तक केडीबी रोड भी अवरुद्ध रहेगा।

कल बंद रहेंगे निजी और सरकारी स्कूल

गुरु तेग बहादुर सिंह के शहादत दिवस के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से हरियाणा में सरकारी व निजी स्कूलों में 25 नवंबर का छुट्टी घोषित की गई है। इस दिन प्रदेश भर के निजी और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। जबकि हायर एजुकेशन में छुट्टी नहीं रहने के कारण कॉलेज खुले रहेंगे।