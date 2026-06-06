CBSE: सीबीएसई 12वीं की वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन करने की कल अंतिम तारीख

पोर्टल पर सामने आई तकनीकी समस्याओं को देखते हुए सीबीएसई ने बढ़ाई तारीख

CBSE, (आज समाज), नई दिल्ली: सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा की आंसर शीट के वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन की कल यानी की 7 जून अंतिम तारीख है। इससे पहले अंतिम तारीख 6 जून थी। सीबीएसई ने छात्रों को ज्यादा समय देने और पोर्टल पर सामने आई तकनीकी समस्याओं को देखते आवेदन की अंतिम तारीख 7 जून करने का फैसला किया है।

इससे पहले सीबीएसई ने 2 जून को पोस्ट-रिजल्ट दिक्कतों के लिए आॅनलाइन पोर्टल शुरू किया था। इसके बाद कई छात्रों ने आंसर शीट देखने और वेरिफिकेशन, री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन करने के दौरान कई दिक्कत आने की शिकायत की थी।

साइबर हमलों के मामले में एफआईआर दर्ज

दूसरी तरफ बोर्ड ने पोर्टल पर साइबर हमलों के मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बोर्ड के अनुसार, 2 जून से शुरू हुए पोस्ट-रिजल्ट सर्विसेज पोर्टल पर पिछले तीन दिन में लगातार साइबर हमले किए गए, जिन्हें समय रहते रोक दिया गया।

री-इवैल्युएशन के लिए 63 हजार आवेदन

अधिकारियों के अनुसार, 4 जून तक पोस्ट-रिजल्ट सर्विसेज पोर्टल के जरिए कुल 70,433 आवेदन मिले हैं। इनमें 7,314 मार्क्स वेरिफिकेशन और 63,119 री-इवैल्यूएशन के आवेदन शामिल थे। सीबीएसई का री-इवैल्यूएशन पोर्टल 1 जून को शुरू होना था, लेकिन तकनीकी कारणों से इसे 2 जून को लॉन्च किया गया।

शरारती तत्वों ने पोर्टल ठप्प करने की कोशिश की

पोर्टल शुरू होते ही कुछ शरारती तत्वों ने इसे ठप करने की कोशिश की। उन्होंने डिनायल आॅफ सर्विस हमला किया। इससे महज दो मिनट के भीतर वेबसाइट पर 15 लाख हिट्स आ गई। इसके अलावा एक लाख से अधिक बार बिना अनुमति फाइल खोलने की कोशिश भी की गई।

साइबर हमलों से निपटने के लिए इनकी ली मदद

बोर्ड के अनुसार अब तक किसी भी तरह के डेटा लीक या अनधिकृत एक्सेस का कोई मामला सामने नहीं आया है। साइबर हमलों से निपटने के लिए आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, डिजिटल इंडिया कॉपोर्रेशन, I4C, CERT-In और अन्य केंद्रीय एजेंसियों की साइबर सुरक्षा टीमों ने मदद की।

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