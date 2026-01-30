Shani Trayodashi: शनि त्रयोदशी कल, इन 5 राशि के जातकों को रहना होगा सावधान

मानसिक तनाव, आर्थिक हानि या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का करना पड़ सकता है सामना

Shani Trayodashi, (आज समाज), नई दिल्ली: अगर कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो लोगों के जीवन में बदलाव देखने को मिलते हैं। इस समय शनि ग्रह मीन राशि में गोचर कर रहा है इसलिए कुछ राशियों पर महीने के पहले दिन शनि का प्रभाव पड़ सकता है, जबकि अन्य राशियों पर आठवें दिन शनि का प्रभाव देखने को मिल सकता है।

इस प्रभाव से प्रभावित लोगों को मानसिक तनाव, आर्थिक हानि या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, शनि त्रयोदशी के दिन शनि देव को प्रसन्न करने से इन समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। आइए जानते हैं कि वे कौन सी राशियां हैं जिनके जातकों को सावधान रहने की जरूरत है।

इन राशियों को सावधान रहने की जरूरत

मकर राशि: चूंकि शनि अपनी अंतिम अवस्था में है इसलिए उन्हें वित्तीय मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए।

मीन राशि: शनि मीन वालों के लिए प्रारंभिक अवस्था में है। काम में देरी और अनुचित क्रोध उत्पन्न हो सकता है।

शनि मीन वालों के लिए प्रारंभिक अवस्था में है। काम में देरी और अनुचित क्रोध उत्पन्न हो सकता है। कर्क राशि: शनि आठवें भाव में स्थित है। वाहन चलाते समय और यात्रा करते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

वृश्चिक: आठवें भाव में शनि के प्रभाव के कारण परिवार में छोटे-मोटे विवाद होने की संभावना है।

शनि त्रयोदशी पर राशि के अनुसार करें उपाय

ज्योतिष के मुताबिक, मकर और कुंभ राशि के अंतर्गत जन्म लेने वाले लोगों को शनि देव को तिल के तेल से अभिषेक करना चाहिए और ॐ प्रां प्रीं प्रौं स: शनैश्चराय नम: मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए।

मीन राशि: विकलांगों या गरीबों को काले कपड़े या भोजन दान करने से शनि का प्रभाव कम होगा।

कर्क और वृश्चिक राशि के जातकों को हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि के प्रकोप से तुरंत राहत मिलेगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार, शनि हनुमान जी की पूजा करने वालों को हानि नहीं पहुंचाता।

राज योग वाले राशि चिन्ह

शनि की कृपा से वृषभ, मिथुन और कन्या राशि के जातकों को इस शनि त्रयोदशी के बाद अचानक आर्थिक लाभ और नौकरी में पदोन्नति मिलने की संभावना है।