Mohini Ekadashi: मोहिनी एकादशी कल, जानें विष्णु भगवान की पूजा के खास नियम

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Rajesh
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Mohini Ekadashi: मोहिनी एकादशी कल, जानें विष्णु भगवान की पूजा के खास नियम
Mohini Ekadashi: मोहिनी एकादशी कल, जानें विष्णु भगवान की पूजा के खास नियम

आत्म-शुद्धि और भगवान विष्णु की कृपा पाने का सबसे उत्तम समय
Mohini Ekadashi, (आज समाज), नई दिल्ली: इस साल मोहिनी एकादशी का पावन व्रत 27 अप्रैल यानी सोमवार को रखा जाएगा। शास्त्रों के अनुसार, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की यह तिथि आत्म-शुद्धि और भगवान विष्णु की कृपा पाने का सबसे उत्तम समय है। मोहिनी एकादशी का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इसी दिन भगवान ने असुरों से अमृत की रक्षा के लिए मोहिनी रूप धारण किया था।

इस पावन पर्व पर सही नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है ताकि व्रत का पूर्ण फल मिल सके। जब हम इस दिन की तैयारी करते हैं, तो हमारे मन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यह तिथि हमें अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने और अनुशासन के साथ भक्ति करने का एक बहुत अच्छा अवसर देती है।

पूजा के दौरान किए जाने वाले जरूरी कार्य

  • मोहिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहनें और भगवान विष्णु के मोहिनी रूप का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें।
  • पूजा में पीले फूल, पीले फल और चंदन का प्रयोग करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और इसे अत्यंत शुभ माना जाता है।
  • मन की शांति और एकाग्रता बढ़ाने के लिए पूरा दिन ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करें।
  • पूजा पूरी होने के बाद आरती करें और अपनी अनजानी भूल-चूक के लिए भगवान से सच्चे मन से क्षमा मांगें।
  • इस दिन किसी जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र का दान करें। यह सेवा भाव पुण्य को बढ़ाता है और घर में सुख-शांति लेकर आता है।

व्रत के दौरान इन गलतियों से बचना जरूरी

  • एकादशी के दिन भूलकर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इसे पूरी तरह वर्जित माना गया है।
  • शरीर और मन की शुद्धता बनाए रखने के लिए तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज या किसी भी तरह के भारी खाने से पूरी तरह दूर रहें।
  • व्यवहार पर नियंत्रण: व्रत के दौरान किसी की बुराई करने, झूठ बोलने या गुस्सा करने से बचें, क्योंकि ये बातें आपकी साधना में बाधा डाल सकती हैं.
  • इस पावन तिथि पर तुलसी के पत्तों को तोड़ना मना होता है। पूजा के लिए जरूरी पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेने चाहिए।

प्रकृति से जुड़ाव और जल सेवा का महत्व

वैशाख का महीना अपनी भीषण गर्मी के लिए जाना जाता है। मोहिनी एकादशी पर जल से भरे पात्र का दान करना या राहगीरों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था करना साक्षात भगवान विष्णु की सेवा के समान माना गया है।

जब हम प्यासे को पानी पिलाते हैं, तो यह न केवल हमारे पुण्य को बढ़ाता है बल्कि हमारे भीतर दया और सेवा के भाव को भी जगाता है। प्रकृति के प्रति यह छोटा सा जुड़ाव इस व्रत के आध्यात्मिक फल को और भी गहरा कर देता है।

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