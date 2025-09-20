Toll Tax Update : टोल टैक्स नियमों में किया गया बदलाव, 50% की हुई कटौती

Toll Tax Update(आज समाज) : अगर आप नेशनल हाइवे पर लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। कुछ हाइवे पर टोल टैक्स 50% से ज़्यादा कम कर दिया गया है। सरकार ने टोल के नियमों में बदलाव किया है, जिससे लोगों को कम टोल देना होगा।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए टोल नियमों के बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। अब लंबी दूरी की यात्रा करने वाले ड्राइवरों को कम टोल देना होगा। नए नियमों के तहत, टोल टैक्स दो अलग-अलग तरीकों से कैलकुलेट किया जाएगा।

दो तरीकों से कैलकुलेट किया जाएगा टोल

NHAI के आदेश के अनुसार, नए नियमों के तहत, अगर हाइवे पर पुल, टनल, फ्लाइओवर या एलिवेटेड रोड हैं, तो टोल दो तरीकों से कैलकुलेट किया जाएगा। पहला, स्ट्रक्चर की लंबाई को 10 से गुणा किया जाएगा और बाकी सड़क की लंबाई में जोड़ा जाएगा। दूसरा, स्ट्रक्चर की लंबाई को 5 से गुणा किया जाएगा।

दोनों में से जो छोटी संख्या होगी, उससे टोल कैलकुलेट किया जाएगा। यह नियम एक्सप्रेसवे और लंबी दूरी की यात्रा करने वालों को सबसे ज़्यादा फायदा देगा।

नया तरीका कैसे काम करता है

उदाहरण के लिए, अगर किसी हाइवे स्ट्रक्चर की कुल लंबाई 40 km है और यह एक ही स्ट्रक्चर है, जैसे टनल या फ्लाइओवर, तो नया कैलकुलेशन इस तरह होगा:

10 × 40 = 400 km

5 × 40 = 200 km

टोल 200 km की छोटी संख्या के आधार पर होगा। इसका मतलब है कि यात्रियों को अब सिर्फ़ 50% टोल देना होगा।

इस नए नियम से सरकार यात्रा की लागत कम करना चाहती है। इससे उन इलाकों में मदद मिलेगी, जहाँ महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण टोल ज़्यादा था। बाईपास और रिंग रोड पर यात्रा करने वालों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा।

