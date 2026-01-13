Rosa 1992 Movie: आज की पीढ़ी नहीं जानती! 2 करोड़ की इस फिल्म ने 20 करोड़ कमा कर बनाया था रिकॉर्ड

Rosa 1992 Movie: भारतीय सिनेमा ने कई बेहतरीन फिल्में देखी हैं, लेकिन कुछ ही फिल्मों में कहानी कहने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने की ताकत होती है। 1992 में, ऐसी ही एक फिल्म रिलीज़ हुई जिसने रोमांस और थ्रिल को फिर से परिभाषित किया, साथ ही दिल को छू लेने वाले संगीत के ज़रिए कश्मीर के दर्द को भी दिखाया।

हम बात कर रहे हैं मणि रत्नम की मास्टरपीस – रोज़ा की। आज, “पैन-इंडिया” एक चर्चा का विषय है, लेकिन सच तो यह है कि मणि रत्नम ने तीन दशक पहले रोज़ा के साथ यह जादू किया था, जिसने पूरे देश के दिलों को जोड़ा।

एक सरल लेकिन दमदार कहानी

रोज़ा की कहानी सरल थी, फिर भी दिल को गहराई से छूने वाली थी। यह एक नई शादीशुदा महिला के इर्द-गिर्द घूमती है जिसके पति, एक सरकारी अधिकारी, की पोस्टिंग कश्मीर में होती है। उनकी खुशहाल ज़िंदगी में तब दुखद मोड़ आता है जब उसके पति को आतंकवादी किडनैप कर लेते हैं।

असली घटनाओं से प्रेरित, यह फिल्म दिखाती है कि कैसे एक आम महिला आतंकवाद और सिस्टम का सामना करती है, और अपने पति को वापस लाने के लिए निडर होकर लड़ती है। भावनाओं, देशभक्ति और हिम्मत से भरी रोज़ा ने दर्शकों के दिलों को गहराई से छुआ। यह फिल्म स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज़ हुई थी, और इसने बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त असर डाला।

ए.आर. रहमान का ऐतिहासिक डेब्यू

रोज़ा की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक इसका संगीत था। असल में, रोज़ा ने भारत को म्यूज़िकल जीनियस ए.आर. रहमान से मिलवाया। यह उनकी पहली फिल्म थी, और उन्होंने अपने पहले ही प्रोजेक्ट से इतिहास रच दिया।

फिल्म में सात गाने थे, और कमाल की बात यह है कि सभी सात गाने चार्टबस्टर बन गए। “भारत हमको जान से प्यारा है” जैसे गाने आज भी हर देशभक्ति के मौके पर बजाए जाते हैं, जबकि “ये हसीन वादियां” एक टाइमलेस रोमांटिक धुन बनी हुई है।

सरहदों के पार पहुंचा संगीत

रहमान के संगीत का जादू ऐसा था कि बाद में इन गानों को तमिल के अलावा हिंदी, मलयालम, तेलुगु, मराठी और कन्नड़ में भी रीमेक किया गया। रोज़ा के लिए, ए.आर. रहमान ने बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का नेशनल अवॉर्ड जीता, जो एक डेब्यू करने वाले के लिए एक दुर्लभ उपलब्धि है।

बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर और 11 अवॉर्ड

सिर्फ ₹2.20 करोड़ के मामूली बजट में बनी रोज़ा ने दुनिया भर में लगभग ₹20.9 करोड़ की कमाई की, जो उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी। फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर राज किया बल्कि अवॉर्ड सेरेमनी में भी अपना दबदबा बनाया। कुल मिलाकर, रोज़ा ने नेशनल अवॉर्ड्स सहित 11 प्रतिष्ठित अवॉर्ड जीते। आज भी, इस फिल्म की IMDb पर 8.1 की मज़बूत रेटिंग है, जो इसकी टाइमलेस अपील को साबित करती है।

एक ऐसी फिल्म जो इतिहास बन गई

रोज़ा सिर्फ़ एक फ़िल्म नहीं थी – यह एक भावना थी। इसने प्यार, बलिदान, देशभक्ति और संगीत को इस तरह से मिलाया जैसा बहुत कम फ़िल्में कर पाई हैं। तीन दशक बाद भी, इसे भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महान फ़िल्मों में से एक के रूप में याद किया जाता है।