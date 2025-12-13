Panchang And Rashifal: आज भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा से इन राशियों को मिलेगा लाभ

जानें सभी राशियों का आज का राशिफल

Panchang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: 13 दिसंबर 2025 को पौष माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। इस तिथि पर हस्त नक्षत्र और आयुष्मान का संयोग बन रहा है। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो शनिवार को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54-12:35 मिनट तक रहेगा। राहुकाल सुबह 09:40-10:57 मिनट तक रहेगा। आज बुध और शुक्र की युति वृश्चिक राशि में होने से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। यह योग व्यक्ति को धन, समृद्धि और भौतिक सुख-सुविधाएं प्रदान करता है। मेष, मिथुन और कर्क सहित कई राशियों को इस दौरान भाग्य का साथ मिलेगा और लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे।

मेष: आज के दिन मेष राशि के जातक कोई महत्वपूर्ण परियोजना की शुरूआत कर सकते हैं। इसके सफलतापूर्वक पूरा होने में लगभग एक साल का समय लग सकता है। आर्थिक लाभ की संभावना बनती हुई दिख रही है। सेहत और वित्तीय मामलों की अनदेखी न करें। फिलहाल जमीन-जायदाद के लिए निवेश करना आपके लिए शुभ रहेगा।

