Panchang And Rashifal: आज शुक्रादित्य योग में मेष सहित इन राशियों के लिए लाभदायक रहेगा आज का दिन

Panchang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: 12 नवंबर 2025 को मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस तिथि पर आश्लेषा नक्षत्र और शुक्ला योग का संयोग बन रहा है। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा। राहुकाल दोपहर 12:01 – 13:21 मिनट तक रहेगा। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण करेंगे। सूर्योदय 06:40 और सूर्यास्त शाम 17:22 पर होगा बुधवार के दिन बेहद ही शुभ शुक्रादित्य योग का निर्माण हो रहा है। यह योग सभी राशियों के लिए लाभकारी रहने वाला है। यह योग जातक को करियर में सफलता, अच्छी नौकरी और व्यापार में लाभ दिलाता है। आइए विस्तार से जानें सभी 12 राशियों का राशिफल।

मेष: आज का दिन मेष राशि के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। कार्यक्षेत्र में रुके हुए काम अचानक पूरे होंगे। लंबे समय से चल रही बाधाएं दूर होती दिख रही हैं। भाग्य का साथ मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। नई ऊर्जा के साथ आप अपने लक्ष्यों को पाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे लोगों को शुभ संकेत मिल सकता है। निजी जीवन में जीवनसाथी के प्रति ईमानदारी रखें।

