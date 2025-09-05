Panchang And Rashifal: वृषभ, कर्क और धनु राशि के जातकों के लिए लाभदायक होगा आज का दिन

बुध और सूर्य दोनों सिंह राशि में होकर बनाएंगे बुधादित्य योग

Panchang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: आज 05 सितंबर 2025 को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस तिथि पर श्रावण नक्षत्र और शोभना योग का संयोग बन रहा है। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो शुक्रवार को अभिजीत मुहूर्त 11:51-12:41 मिनट तक रहेगा। राहुकाल सुबह 10:42-12:16 मिनट तक रहेगा। चंद्रमा मकर राशि में संचरण करेंगे। सूर्योदय 06:02 और सूर्यास्त 18:30 पर होगा।

आज के दिन चंद्रमा का गोचर दिन रात मकर राशि में श्रवण नक्षत्र से होने जा रहा है। चंद्रमा के इस गोचर की वजह से आज वसुमान योग बनेगा। जबकि आज के दिन बुध और सूर्य दोनों सिंह राशि में होकर बुधादित्य योग बनाएंगे जिससे आज का दिन वृषभ, कर्क और धनु राशि के जातकों के लिए लाभदायक होगा।

राशिफल