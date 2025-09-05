Panchang And Rashifal: वृषभ, कर्क और धनु राशि के जातकों के लिए लाभदायक होगा आज का दिन

बुध और सूर्य दोनों सिंह राशि में होकर बनाएंगे बुधादित्य योग
Panchang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: आज 05 सितंबर 2025 को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस तिथि पर श्रावण नक्षत्र और शोभना योग का संयोग बन रहा है। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो शुक्रवार को अभिजीत मुहूर्त 11:51-12:41 मिनट तक रहेगा। राहुकाल सुबह 10:42-12:16 मिनट तक रहेगा। चंद्रमा मकर राशि में संचरण करेंगे। सूर्योदय 06:02 और सूर्यास्त 18:30 पर होगा।
आज के दिन चंद्रमा का गोचर दिन रात मकर राशि में श्रवण नक्षत्र से होने जा रहा है। चंद्रमा के इस गोचर की वजह से आज वसुमान योग बनेगा। जबकि आज के दिन बुध और सूर्य दोनों सिंह राशि में होकर बुधादित्य योग बनाएंगे जिससे आज का दिन वृषभ, कर्क और धनु राशि के जातकों के लिए लाभदायक होगा।
राशिफल
- मेष: मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन लाभदायक और सकारात्मक रहेगा। आपके सितारे बताते हैं कि आज के दिन कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव और सम्मान बढेगा। आपके लिए सितारे बताते हैं कि अगर आप कुछ नया काम शुरू करेंगे तो आपको आज इसमें फायदा हो सकता है। आपको आज सगे संबंधियों की ओर से भी अच्छी खबर मिलेगी। आपके मन में आज नौकरी मे बदलाव का भी विचार आ सकता है। आपकी राशि से आज दसवें भाव में चंद्रमा का गोचर होने से आपको पिता और वरिष्ठजनों से भी सहयोग मिलेगा।
- वृषभ: वृषभ राशि के लिए आज शुक्रवार का दिन कमाई के साथ ही साथ खर्च में वृद्धि करने वाला रहेगा। आपको आज अपने काम के प्रति सजग रहना होगा, कुछ नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। आपको किसी वरिष्ठ सदस्यों के सहयोग और मार्गदर्शन का फायदा मिलेगा। सुख सुविधाओं पर आपका आज धन खर्च होगा। भाग्य भी आपका आज साथ दे रहा है इसलिए आपको आज अल्प समय के निवेश से भी फायदा मिलेगा। धर्म कर्म के काम में आज आपकी रुचि रहेगी। सुख सुविधा की वस्तुओं पर आपका धन खर्च होगा।
- मिथुन: मिथुन राशि के लिए आज सितारे बताते हैं कि, आपको आज अति उत्साहित से बचना होगा नहीं तो नुकसान हो सकता है। सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को प्रभाव और सम्मान बढ़ेगा लेकिन विरोधियों से आपको आज सतर्क भी रहना होगा। आपको आज मामा मौसी और ननिहाल पक्ष से लाभ और सहयोग मिलेगा। मिथुन राशि के जातकों को आज अकाउंट से संबंधित काम में सफलता मिलेगी। आपकी किसी चिंता का भी समाधान होगा।
- कर्क: कर्क राशि के लिए आज सितारे बताते हैं कि आपका दिन आज सुखद और अनुकूल बीतेगा। आपका आज प्रभाव और सम्मान बढेगा। साझेदारी के काम में आपको आज सफलता मिलेगी। घर परिवार में जीवनसाथी के साथ आपका प्रेम और तालमेल बना रहेगा। बच्चों की शिक्षा और करियर के मामले में आपको आज प्रसन्नता मिलेगी। बिजनेस में आज कोई लाभ का मौका मिलने से आपको खुशी होगी। शाम के समय आप आज दोस्तों के साथ मनोरंजक समय बिताएंगे।
- सिंह: सिंह राशि के लोगों के लिए आज शुक्रवार का दिन सम्मान और लाभ में वृद्धि करने वाला रहेगा। आप अपनी योजना के अनुसार आज काम को पूरा कर पाएंगे। आपके घर आज किसी मित्र या मेहमान का आगमन हो सकता है। बच्चों की ओर से आपको आज प्रसन्नता मिलेगी। किसी सामाजिक काम में आपको आज भाग लेने का मौका मिलेगा। आपके सितारे बताते हैं कि आज आपको किसी शुभ काम में शामिल होने का मौका मिल सकता है। किसी दोस्त की मदद भी आपको आज करनी होगी। बीमार चल रहे जातकों की सेहत में आज सुधार होगा।
- कन्या: कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा। आपके सितारे बताते हैं कि आपको आज किसी भी काम में जल्दबाजी में कोई भी काम करने से बचना चाहिए। वैसे आज आपकी कार्यकुशलता आपको लाभ और उन्नति प्रदान करेगी। कानूनी मामले आपके पक्ष में रहेंगे। आप दोस्तों के साथ तालमेल बनाए रख पाएंगे और दोस्तों के साथ आज आप मोज मस्ती भी कर सकते हैं। आपके सितारे आज यह भी कहते हैं कि आपकी कोई पारिवारिक समस्या का भी आज निदान होगा। परिवार के किसी सदस्य से आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है।
- तुला: तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आपको आज अपने कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है। आपकी आर्थिक विषयों से संबंधित किसी समस्या का समाधान हो सकता है। पारिवारिक रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। आपके प्रभाव एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपको आज धैर्य और शांति से काम लेना होगा,वाद विवाद से आपको आज बचना होगा। आज तुला राशि की महिलाओं को सासुमाँ और ननद से सहयोग मिलेगा। आपको किसी करीबी रिश्तेदार से मार्गदर्शन मिलेगा जिससे आपको फायदा होगा।
- वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक मामले में अनुकूल रहेगा। आप परिवार के साथ आज मनोरंजक समय बिता पाएंगे। बिजनेस में आज आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। आप आज कारोबार में विस्तार के लिए आज कुछ पूंजी भी लगा सकते हैं। पारिवारिक जीवन में आज आपको ननिहाल की ओर से सहयोग मिलैगा। ससुराल की ओर से भी आपको आज लाभ मिलने का योग बना हुआ है। किसी अचानक बनने वाली स्थिति की वजह से आपको आज अपने कार्यक्रम में बदलाव करना होगा।
- धनु: धनु राशि के लिए आज सितारे बताते हैं कि आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपकी सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला चल रहा है तो आज वह सुलझ सकता है। आपको आज कुछ ऐसा काम मिल सकता है जिससे आपको फायदा मिलेगा। किसी धार्मिक और सामाजिक काम से आपको आज जुड़ने का मौका मिल सकता है। आप किसी कोर्स में दाखिले के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको कामयाबी मिलेगी।
- मकर: मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रूप से अच्छा रहने वाला है। आपको आज सुख साधनों की प्राप्ति होगी। आपकी कोई चाहत जो काफी समय से अधूरी रही है आज उसके पूरी होने की उम्मीद रहेगी। आपके लिए आज सितारे बताते हैं कि आपको आज परिवार के साथ मनोरंजक समय बिताने का मौका मिलेगा। किसी सगे संबंधी के साथ मिलने जुलने का मौका मिलेगा। जो जातक बीते समय से बीमार चल रहे हैं आज उनकी सेहत में सुधार होगा। आपको मनपसंद भोजन का आनंद मिलेगा।
- कुंभ: कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन घर परिवार के मामले में अनुकूल रहेगा। वैवाहिक जीवन में आज आप प्रेम और सहयोग पाएंगे। बिजनेस कर रहे लोगों के किये गये काम और प्रयास सफल होंगे। कोई महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको मिल सकती है। अगर आप बिजनेस के लिए कुछ योजनाएं बनाते हैं तो उनसे आपको इसका फायदा हो सकता है। आप अपने जीवनसाथी के लिए कोई सरप्राइज प्लान कर सकते हैं। वैसे आज आपके कुछ अनचाहे खर्च भी होगे।
- मीन: मीन राशि के जातकों के लिए आज शुक्रवार का दिन परिश्रम से लाभ दिलाने वाला रहेगा। आपको अपने काम के प्रति आज सजग रहना होगा। कार्यस्थल पर आपका प्रभाव और सम्मान बढेगा। आप आज कार्यक्षेत्र में अधिकारियों से सहयोग और प्रोत्साहन पाएंगे। सरकारी काम में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होगी क्योंकि किसी वजह से आपका काम आज फंस सकता है। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, कमाई बढ़ने से खुशी मिलेगाी और आपको आज अपने कार्यक्षेत्र में परिवार और सहयोगियों से भी पूरा सहयोग मिलेगा। लेन देने के मामले में आपको आज सतर्क रहना चाहिए।