Panchaang And Rashifal: मेष, मिथुन और तुला राशि के जातकों के लिए लाभदायक होगा आज का दिन

आज चंद्रमा और बुध के बीच होगा राशि परिवर्तन, राजयोग के समान में होगा फलदायी

Panchaang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मनाया जाएगा। खास बात ये है कि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी रहेगा। चंद्र देव कन्या राशि में तो सूर्य देव अपनी प्रिय राशि सिंह में विराजमान रहेंगे। चतुर्थी तिथि दोपहर 03:44 बजे तक रहेगी इसके बाद पंचमी लग जाएगी। गणेश चतुर्थी पूजा का मुहूर्त 11:05 एएम से 01:40 पीएम तक रहेगा। सूर्योदय 05:57 एएम और सूर्यास्त- 06:48 पीएम पर होगा।

राशिफल

मेष: आज गणेश चतुर्थी के शुभ मौके पर मंगल की राशि मेष वालों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण और सुखद रहेगा। राशि स्वामी मंगल छठे भाव में चंद्रमा के साथ युति में होकर आपके लिए अप्रत्याशित लाभ का संयोग बना रहे हैं। आपको आज विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी। आप अपने साहसिक कार्यों और निर्णय से आज लाभ उठा पाएगे। आपको आज मित्रों और सगे संबंधियों से मिलने का मौका मिलेगा साथ ही आपके बीच रिश्ता भी अनुकूल बना रहेगा। अगर आप आज कोई नई योजना पर काम शुरू करें तो भगवान गणेशजी की कृपा से आपको फायदा होगा। आज भाग्य 81% आपके पक्ष में रहेगा। किसी जरूरतमंदों को चावल का दान करें और आज गणेशजी को दूर्वा और सिंदूर अर्पित करें।

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज बुधवार का दिन लाभदायक रहेगा। आपकी राशि से पंचम भाव में बना चंद्र मंगल योग आपको बहुविधि लाभ प्रदान करेगा। आपके सितारे बताते हैं कि शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता के लिहाज से भी आज का दिन अनुकूल रहेगा। आपको आज लव लाइफ में भी खुशी मिलेगी। संतान की ओर से प्रसन्नता पाएंगे। बिजनेस में लाभ मिलेगा। आपको आज कोई शुभ सूचना मिल सकती है। वाहन सुख मिलने का योग बना है। घर में भौतिक सुख साधनों का आगमन होगा। आज भाग्य 89% आपके पक्ष में रहेगा। ओम गं गणपतये नम: मंत्र का जप लाभदायक होगा। मिथुन: मिथुन राशि के लोगों के लिए आज बुधवार का दिन भगवान गणेशजी की कृपा से शुभ मंगलकारी रहेगा। आपको आज अपने प्रयास में सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव और सम्मान बढेगा। आपकी कई पेंडिंग योजना आज सफलतापूर्वक संपन्न होगी। आपको अपनी बहुमुखी प्रतिभा से भी आज बहुत लाभ होगा। आपको आज अपने परिवार के साथ मनोरंजक समय बिताने का मौका मिलेगा। घर में मित्रों और सगे संबंधियों का भी आगमन हो सकता है। माता पिता से आपको स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होगा। किसी काम के शांतिपूर्वक संपन्न होने से मानसिक शांति मिलेगी। आज भाग्य 85% आपके पक्ष में रहेगा। श्रीगणेश अथर्वशीर्ष मंत्र का पाठ करना शुभ लाभदायक होगा।

मिथुन राशि के लोगों के लिए आज बुधवार का दिन भगवान गणेशजी की कृपा से शुभ मंगलकारी रहेगा। आपको आज अपने प्रयास में सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव और सम्मान बढेगा। आपकी कई पेंडिंग योजना आज सफलतापूर्वक संपन्न होगी। आपको अपनी बहुमुखी प्रतिभा से भी आज बहुत लाभ होगा। आपको आज अपने परिवार के साथ मनोरंजक समय बिताने का मौका मिलेगा। घर में मित्रों और सगे संबंधियों का भी आगमन हो सकता है। माता पिता से आपको स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होगा। किसी काम के शांतिपूर्वक संपन्न होने से मानसिक शांति मिलेगी। आज भाग्य 85% आपके पक्ष में रहेगा। श्रीगणेश अथर्वशीर्ष मंत्र का पाठ करना शुभ लाभदायक होगा। कर्क: आज गणेश चतुर्थी का दिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार कर्क राशि के जातकों के लिए लाभदायक और प्रतिष्ठा वर्धक रहेगा। आप आज धार्मिक गतिविधियों में आज बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे। नौकरी करने वाले लोगों का काम आज सुचारू रूप से चलेगा। आप अपने जीवनसाथी से अपने बच्चों के भविष्य से जुड़ी कुछ योजनाएं बनाने के बारे में विचार विमर्श कर सकते हैं। परिवार में आज आपके प्रेम और आपसी तालमेल बना रहेगा। सितारे कहते हैं कि आज मंगल और चंद्रमा की शुभ युति से आपकी कमाई में भी वृद्धि और बरकत होगी। कोई अटका काम भी आज आपका पूरा हो सकता है। आज भाग्य 84% आपके पक्ष में रहेगा। भगवान गणेश के साथ देवी लक्ष्मी का पूजन करना आज शुभ होगा।

